Fallece un motorista de 54 años tras sufrir una caída en Gijón

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GIJÓN, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 54 años, vecino de Gijón, ha fallecido este sábado tras sufrir una caída en el cruce de la avenida de El Llano con la calle Pintor Manuel Medina, según ha informado el Ayuntamiento de Gijón.

Los hechos tuvieron lugar a las 22.42 horas, cuando la Policía Local recibió una llamada del servicio de emergencias 112 alertando de la caída de un motorista en este punto de la ciudad.

Los agentes comprobaron posteriormente a través de las cámaras de tráfico que el conductor había sufrido una caída. A la llegada de la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI), el personal sanitario solo pudo certificar su fallecimiento.