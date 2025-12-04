Fallece un motorista tras una salida de vía en la A-8 en sentido Cantabria

Archivo - Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido este jueves tras sufrir una salida de vía en la A-8, a la altura del punto kilométrico 378 en sentido Cantabria, según ha informado la Guardia Civil de Gijón.

El accidente se produjo sobre las 13.15 horas y movilizó a dos patrullas del Departamento de Tráfico de Gijón, al Equipo UNIS de Luarca y a personal de mantenimiento de carreteras. También acudieron los Servicios Sanitarios.

Fuentes de la Guardia Civil han dado a conocer la información a los medios de comunicación mediante un comunicado este jueves, sin avanzar más detalles del suceso.