Fallece Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro Asturias, a los 65 años

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El político y empresario Pelayo Roces Arbesú, falleció este domingo a los 65 años. Roces fue vicepresidente de la Junta General del Principado con el PP y cofundador de Foro Asturias.

Natural de La Felguera (Langreo), Roces desarrolló una larga trayectoria en la política regional. Fue concejal del Ayuntamiento de Siero y diputado autonómico del Partido Popular entre 1995 y 2011, periodo en el que ocupó la Vicepresidencia Segunda de la Junta General del Principado de Asturias.

En enero de 2011 abandonó el PP y encabezó la comisión promotora que dio origen a Foro Asturias, partido fundado junto a Francisco Álvarez-Cascos y otras figuras procedentes del ámbito popular.

Además de su actividad política, Roces estaba vinculado al sector empresarial a través de la compañía familiar Juan Roces S.A., con sede en Tiñana (Siero).