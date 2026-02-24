Fallece un trabajador de 59 años en Astilleros Gondán

Archivo - Astilleros Gondan - GONDAN - Archivo

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 59 años, vecino de Vegadeo, ha fallecido este martes en un accidente laboral registrado en las instalaciones de Astilleros Gondán, en Figueras (Castropol).

Según ha informado la Guardia Civil, el aviso se recibió a las 8.40 horas en la Central Operativa de Servicios a través del 112, que alertó de un siniestro en el astillero, hasta donde se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Tapia de Casariego, que confirmó el fallecimiento del operario.

Las primeras pesquisas apuntan a que el accidente se produjo por la caída de una pieza que estaba siendo movida por una grúa.

Al lugar se ha trasladado el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Luarca, que se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias para esclarecer lo sucedido.