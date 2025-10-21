Fallece un trabajador al caer desde un tejado en una ganadería de Gozón

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 59 años, vecino de Avilés, ha fallecido este martes tras precipitarse desde el tejado de una ganadería situada en Laviana, en el concejo de Gozón.

El accidente se produjo alrededor de las 11.20 horas, según ha informado la Guardia Civil. El hombre, que trabajaba para una empresa de construcción, se encontraba realizando labores de reforma en la cubierta cuando cayó desde una altura de unos cinco metros.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, el médico de guardia, el médico forense y el Equipo de Policía Judicial de Avilés. El facultativo certificó el fallecimiento a consecuencia de un traumatismo por precipitación.