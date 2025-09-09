Un fallecido y 23 heridos en los 73 accidentes de tráfico durante el puente del Día de Asturias

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El puente del Día de Asturias se ha saldado con un total de 73 accidentes de tráfico, en los que falleció una persona y otras 23 resultaron heridas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, en relación a los siniestros viales atendidos por el Sector de Tráfico en Asturias durante el fin de semana del 5 al 8 de septiembre.

En concreto, el viernes día 5 de septiembre se produjeron 22 accidentes, con cuatro heridos leves y uno grave. Al día siguiente, sábado 6 de septiembre, se registró un fallecido, dos heridos graves y tres leves. Fue en una jornada con 19 accidentes.

Por lo que se refiere al domingo 7 de septiembre, fueron 12 los accidentes y se contabilizaron diez heridos leves. Por último, este lunes 8 de septiembre, el número de accidentes se elevó a 20. Fueron tres los heridos esa jornada, dos heridos leves y uno pendiente de evaluar.