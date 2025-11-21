Un fallecido en el accidente minero de Cangas del Narcea

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha confirmado esta tarde la muerte de uno de los mineros atrapados tras el hundimiento registrado en una explotación de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea. "Las peores noticias ya se están confirmando. Ya hay un fallecido en el accidente minero", ha publicado en un mensaje en su cuenta de X.

Barbón, que regresa de Salamanca hacia Asturias tras conocer el suceso, ha expresado su "dolor y desesperación" por lo sucedido. "Mi corazón está con el minero fallecido y su familia, así como sus amistades y compañeros de trabajo. Roto de dolor y os envío todo mi cariño, en este terrible momento", ha señalado.

El accidente, producido por un hundimiento a un kilómetro y medio de la entrada de la mina, dejó inicialmente dos trabajadores sin localizar, aunque posteriormente se hablaba de un tercero. Desde el primer momento permanecen movilizados efectivos de Bomberos de Asturias con base en Cangas del Narcea, el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado, así como uno de los helicópteros multifunción que trasladó a la Brigada de Salvamento Minero. El 112 también activó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).