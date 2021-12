"Esa falsa seguridad es peligrosa", alerta el consejero de hacerse test de antígenos en reuniones familiares

"No sería muy justo dejar que un niño quede desprotegido", dice Fernández de la vacunación infantil

GIJÓN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández, ha alertado este viernes en Gijón sobre los riesgos de contagio durante las reuniones familiares y de amigos, especialmente de cara a las fechas navideñas, y sobre todo acerca de la "falsa" seguridad que puede dar a las personas el realizar previamente un test de antígenos como prueba de que ninguno de los comensales es positivo en COVID-19.

"Esa falsa seguridad es peligrosa", ha dejado claro el consejero, que ha comparecido en rueda de prensa, en la Escuela de Enfermería de Gijón, para dar a conocer el proyecto de presupuesto para su Consejería de cara a 2022.

Fernández ha insistido en que el hacerse un test no evita que haya contagios. Ha puntualizado, asimismo, que si bien estos test de antígenos son muy "eficaces" en personas con síntomas, no ocurre lo mismo en un asintomático, ya que la carga viral es más baja y no va a dar positivo.

Preguntado por nuevas medidas adicionales a las que se aprueban en este día en Consejo de Gobierno Extraordinario, como los medidos de Co2 o que los eventos que puedan ser online no sean presenciales, ha indicado que no se puede descartar "nada" de cara a Navidad. Ha señalado que hasta ahora están poniendo medidas aconsejados por los técnicos.

En todo caso, ha reconocido que pueden ser un problema las comidas multidudinarias que se pueden dar en estas fechas, por lo que ha pedido "prudencia al máximo". Así lo ha indicado dado que los brotes registrados más numerosos se han producido en reuniones familiares o de amigos.

El consejero sí que ha agradecido que la alta cobertura de vacunaciones en Asturias ayudó a retrasar el impacto de esta última onda epidémica, por lo que los máximos llegaron más tarde y dio tiempo a reaccionar y adaptar los centros sanitarios a las necesidades.

También la alta vacunación contribuyó a que el impacto en cuanto a ingresos, fallecimientos o casos graves fuera menos. Es por ello, que ha defendido frente a los que todavía dudan de la eficacia de la vacuna, que "entra por los ojos" que ponerla es "la gran ventaja".

Pese a ello, ha asegurado que no quita la preocupación respecto a la evolución de la pandemia, ya que se ha pasado a índice de nivel de riesgo medio, el segundo de los cuatro niveles. "Hay que tenerlo en cuenta", ha remarcado.

Respecto al número de brotes activos, esta semana se contabilizan un total de 51, algunos muy numerosos, y sin embargo solo han ocasionado 18 ingresos. El consejero ha recalcado que eso hace unos meses, sin la vacuna, supondría cientos de personas ingresadas.

Asimismo, ha destacado que se ha reforzado el número de rastreadores, aunque ha matizado que labor se ha dificultado porque la mayoría son asintomáticos ahora.

Pese a ello, ha resaltado que, en cuanto a resultado de rastreo, Asturias es la mejor de España en este momento, ya que se está encontrando el mayor número de contactos identificados y tienen el menor nivel de casos no identificados.

Fernández también ha hecho alusión al Consejo de Gobierno Extraordinario de este día, en el que se aprueba la modificación de las medidas 'COVID', como el uso de medidores CO2, además de en el ocio nocturno y discotecas, en lugares donde haya que quitarse la mascarilla, como la restauración o cines y locales que pasen de las 500 personas.

El consejero ha explicado que estos medidores deben estar en un lugar visible y si llega a 800 de cifra máxima, hay que tomar medidas, ya sea aumentar la ventilación o disminuir el aforo de las personas para garantizar la seguridad.

Esta medida entrará en vigor a partir de las 00.00 horas de este sábado, aunque hay una semana de plazo para que si en alguna inspección no hay el medidor de CO2, se puede justificar que está comprado y a la espera de que llegue está a la espera de llegar pero ya comprado.

VARIANTE DELTA

Sobre la variante de COVID-19 más extendida, ha indicado que es la Delta, mientras que no se han detectado casos de Omicron. No obstante, ha apuntado que la Delta es la suficientemente infecciosa.

La mayoría de los casos se están registrando en centros educativos, algunos centros sociosanitarios y algunos más numerosos en el ámbito laboral y un par de comidas familiares/amigos multitudinarias, estas últimas con más de 20 afectados y donde mas hospitalizados se registraron.

Sobre el perfil de ingresados, ha señalado que más del 90 por ciento de los adultos en Asturias están vacunados, por eso los no vacunados no pueden ser la mayoría de los hospitalizados.

Ha apuntado, al respecto, que la vacuna no es cien por ciento efectiva, pero sí disminuye mucho el contagio y la hospitalización y más aún el ingreso en la UCI.

Sobre esta cuestión, ha asegurado que hay una diferencia "importantísima" en lo que respecta a ingresos. En la franja de entre 60 y 80 años, los vacunados tienen una tasa ocho veces inferior en cuanto a hospitalizaciones y 14 veces menor en ingresos en la UCI.

Sobre la vacunación a la población infantil, ha indicado que las vacunas llegan el día 13 y el día 15 se empezará a vacunar. Ha señalado que hasta ahora en Asturias es ejemplar el equipo de vacunación y espera que en este caso sea "muy eficaz" también.

Respecto a lo que se espera de la vacuna, ha indicado que el que los niños estén "más protegidos". "No sería muy justo dejar que un niño quede desprotegido", ha sostenido.