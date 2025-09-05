La familia De La Cera (Grupo Lacera), galardonada con el XVI Premio Familia Empresaria de Asturias

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio Familia Empresaria de Asturias que convoca la Asociación de la Empresa Familiar Asturiana (AEFAS) ha acordado conceder su decimosexto galardón a la familia De la Cera, fundadora y propietaria de la empresa Grupo Lacera, "por su compromiso con el arraigo al territorio y su creación constante de empleo y riqueza durante más de seis décadas".

La ceremonia de entrega del premio se celebrará el próximo día 1 de octubre de 2025 en el Real Club Astur de Regatas de Gijón, según ha informado Aefas en nota de prensa. El jurado ha tenido en cuenta la sobresaliente trayectoria empresarial de la familia, que se remonta al año 1961, y que ha pasado de unos "comienzos humildes" gracias a la iniciativa personal de Juan de la Cera y Marisa Santiago a ser, actualmente, "el tercer empleador privado de Asturias", con más de 6.000 trabajadores en servicios de limpieza, mantenimiento integral, jardinería, sanidad ambiental y otros sectores, y oficinas abiertas en 12 capitales españolas, además de la sede central en Oviedo.

Asimismo, el jurado destaca la "implicación de Lacera en numerosos proyectos sociales, culturales, educativos y de inserción laboral" que se materializan en colaboraciones con entidades de referencia como Cruz Roja, ONCE, Secretariado Gitano, Banco de Alimentos o la Asociación Española Contra el Cáncer, entre otros.