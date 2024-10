La Familia Real asiste al tradicional Concierto Premios Princesa de Asturias

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía, han presidido este jueves el XXXII Concierto Premios Princesa de Asturias 'Paisajes sonoros de América', organizado por la Fundación Princesa de Asturias, en colaboración con la Fundación Cajastur.

La Reina Letizia asistió con un vestido midi de manga larga azul oscuro, mientras que la Infanta Sofía optó el negro para su vestido midi sin mangas a juego con sus bailarinas. También se decantó por el color negro la Princesa Leonor, tanto para sus tacones como para combinar un cuerpo de manga larga con una falda midi vaporosa en tonos blanco y negro. El Rey Felipe VI, por su parte, optó por traje oscuro y corbata rosa.

La Familia Real ha posado a su llegada al Auditorio Príncipe Felipe junto a las principales autoridades de la comunidad autónoma: presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el presidente de la Junta General, Juan Cofiño; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

El concierto ha contado con Alondra de la Parra como directora de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y al Coro de la Fundación. Se han interpretado 'Three Dance Episodes', del musical On the Town, de Leonard Bernstein (Estados Unidos), 'Rhapsody in Blue' de George Gershwin (Estados Unidos), 'Chôros No. 10 "Rasga o Coração"' de Heitor Villa-Lobos (Brasil) y 'Maracatu de Chico-Rei' de Francisco Mignone (Brasil), con la participación de Thomas Enhco como solista.

Se abre así la agenda oficial de la Familia Real con motivo de los premios, después de que esta mañana la princesa Leonor recibiera en solitario el título de Alcaldesa Honoraria de Oviedo y la Medalla de Asturias.

Este viernes los Reyes, la Princesa y la Infanta participarán en las tradicionales audiencias en el Hotel de la Reconquista y presidirán la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor.