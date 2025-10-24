La Familia Real ya está en el Teatro Campoamor de Oviedo

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes de España, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía y la Reina emérita han llegado ya al Teatro Campoamor, en Oviedo, aplaudidos por numerosos asistentes. Tras pasar por la alfombra azul han sido recibidos por las autoridades locales, que les han acompañado hasta el complejo, antes de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

A pesar de las previsiones meteorológicas de principios de semana, que indicaban lluvias para este día, el recorrido desde el Hotel de la Reconquista de Familia Real y galardonados ha transcurrido con buenas condiciones meteorológicas este viernes, y con público a lo largo de todo el recorrido que ha podido ir saludando a la comitiva.

Los distintos premiados fueron saliendo desde el citado hotel, de forma escalonada, subiéndose cada uno en un coche. Los primeros en hacerlo fueron, a ritmo de gaitas y tambor, fueron los representantes del Museo Nacional de Antropología de México, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, a las 18.05 horas.

Le siguió Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades), Eduardo Mendoza (Letras), Graciela Iturbide (Artes), Serena Williams (Deportes), Douglas Massey (Ciencias Sociales) y Mario Draghi (Cooperación Intenacional).

No pudo acudir a la ceremonia la galardonada con el Premio Princesa de Investigación Científica y Técnica, Mary-Claire King. A pesar de haber estado toda la semana en Asturias, se encontró indispuesta este viernes.

Los últimos coches en salir desde el complejo hostelero fueron los correspondientes a la Familia Real. A las 18.21 horas salían del hotel saludando a todas las personas que les aplaudían, para iniciar el trayecto hasta el Teatro, donde también les recibieron entre aplausos.

PROTESTAS EN LA ESCANDALERA

No obstante, en la plaza de La Escandalera, ubicada frente al Teatro Campoamor, decenas de personas han participado también en una concentración de protesta con los lemas 'No al genocidio palestino' y 'Asturias no tiene rey ni princesa'.

Han portado banderas de Palestina y de la República. Tal y como ocurrió en los últimos años en concentraciones similares, agentes de la Policía Nacional han impedido el acceso de los manifestantes más allá de la zona delimitada.