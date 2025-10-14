Fantastic exhibirá más de 20 trabajos de cine de terror, fantasía y ciencia ficción de más de siete países

Presentación del V Festival Internacional de Cine Fantástico de Gijón. - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO DE GIJÓN

El certamen se celebrará del 16 al 19 próximos en el paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura

GIJÓN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Fantástico de Gijón (Fantastic) celebrará su quinta edición, entre los días 16 y 19 de este mes, en el paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura.

Según una nota de prensa de la organización del evento, el festival proyectará una veintena de trabajos de cine de terror, fantasía y ciencia ficción, con una serie de obras "nunca antes vistas en Asturias".

En concreto, un total de 18 cortometrajes competirán en el certamen, que también programa una muestra de tres largometrajes y la proyección del clásico de Frank Oz, 'La tienda de los horrores', en colaboración con el FICX.

Dentro de la Sección Oficial Cortometrajes, 'Maria Enganxa', de Luis Ortas, está ambientada en la Mallorca de 1975 y en una terrorífica leyenda de una mujer que vive en los pozos y arrastra dentro a los niños atrevidos que osan acercarse al vacío.

Por su parte, Nerea Úbeda Segura presenta en 'Plastificados' a un despreocupado pescador que arroja suciedad a la mar al tiempo que espera conseguir pesca.

Yago Casariego, por su lado, firma 'Ghosting', una historia en la que un joven descubre que la chica que le gusta y con la que se intercambiaba mensajes de texto, comienza a tener comportamientos propios de un fantasma. ?

Desde Brasil, además, llega 'Uma vez ao dia', de Nathan Cirino, en el que una pareja se lleva una sorpresa cuando aceptan acoger a un perro callejero, solo para descubrir que la mascota es en realidad un niño, algo que les hará plantearse preguntas existenciales sobre los lazos familiares.

En 'Triangle', de Joseph Díaz, Ezequiel Rodríguez (Cuando acecha la maldad, Demián Rugna) interpreta a un hombre que, abatido por la pérdida de su esposa, conoce a una enigmática mujer ciega que le entrega una llave con la promesa de volver a reunirse con su difunta querida de nuevo.

Albert Blay, en su caso, firma 'Atàvic', sobre la historia de dos jóvenes estudiantes que salen en busca de sus compañeros de clase, que ya deberían haber regresado de rodar un proyecto grupal en un pueblo deshabitado y aislado de las montañas costeras del Mediterráneo, donde no hay Internet ni cobertura.

En el caso de 'M.A.T. (Molt Alta TensiÓ)', de Joan Alamar, una mujer regresa a la masía donde su padre asegura recibir señales de su esposa fallecida.

Por su parte, Juan Carlos Saloz y Pepo González codirigen 'El encantador', la historia de un antiguo adiestrador de perros conocido por su programa de televisión pero cuya fama se ve de capa caída. Todo cambia cuando recibe la oferta de hacerse cargo de un caso particular que podrá catapultarlo al estrellato de nuevo.

En 'Camping Coyote', Chico Morera presenta una escapada romántica que pronto se convierte en una pesadilla llena de humor "macabro", mientras que Carlos R. Haro presenta el corto 'Matar L'agulla', donde la vida de Rea cambia cuando, tras recibir una carta, alguien llama a la puerta del estudio donde vive encerrada y en el que trata de mantenerse distraída para no pensar en el molesto segundero de un reloj que no le permite descansar.

Fernando Alle trae a Gijón desde Portugal 'Borbulha', la historia de un niño que se provoca un desastre sangriento tras reventarse un grano.

Por su parte, 'Familia' es otra de las obras que llega desde América Latina, obra del argentino Ariel Sanna, quien presenta la historia de Celeste, una madre que corre despavorida hacia su casa tras recibir una llamada de su hijo de diez años diciéndole que alguien ha entrado y que no encuentra a su padre.

En 'Orph', de Marta M. Mata, Adela es conducida por su marido a un centro psiquiátrico en el que el que acompañan a madres que han perdido a sus hijos, pero las personas que rodean a la protagonista no son quienes parecen ser desde la muerte de su hija.

'Intercanvi', de Alberto Evangelio, acerca la historia de Alba y Hortensia, una joven y una anciana que viven juntas gracias a un programa que pone en contacto a estudiantes y a personas de la tercera edad.

Asimismo, Santi Capuz y Diego Jiménez codirigen 'Te debo una', la historia de dos amigos de toda la vida cuya relación está a punto de cambiar cuando uno de ellos le pide un favor al otro.

Por parte Jesús F. Cruz se podrá ver en Gijón 'Vampiro estelar', la historia de un vampiro centenario que vaga por las estancias de un caserón desolado, atrapado en un ciclo interminable de soledad y melancolía, y al que el espectador no será capaz de acabar de ver.

Alejandro López García, más conocido como Jandro, presentará en Fantastic 'El revisor', la historia de un falso revisor del gas que visita a ancianos vulnerables para aprovecharse de ellos.

Javier Yañez Sanz exhibirá a 'Amira', una escuela del siglo XIX que siempre está a oscuras. Oscuridad, música y terror se funden en "un inquietante relato gótico cargado de misterio".

MUESTRA DE LARGOMETRAJES

Por otro lado, las tres películas que conforman la muestra de largometrajes en Fantastic Gijón se proyectarán, de forma paralela, en la 58 edición del Festival de Cine de Sitges.

La producción estonia 'Las motosierras cantan' (Chainsaws Were Singing) es la ópera prima de Sander Maran. Una épica de género rodada de forma guerrillera y desbordante de locura que se estrenó mundialmente en HÕFF (Haapsalu Horror and Fantasy Film Festival) 2024, donde ganó el premio del público, ha cosechado galardones en Fantasia, Tartuff y Fantastic Fest, convirtiéndose en una joya de culto en festivales internacionales.

Desde Japón llega, con la firma de los cineastas Nobuhiro Yamashita y Yôko Kuno, 'Anzu, gato fantasma'. La película, estrenada en Annecy y aplaudida en Sitges, narra la historia de una niña perdida y un gato fantasma que emprenden juntos un viaje hasta el infierno en busca de la madre de la pequeña.

Por su parte, Grégory Morin presenta 'Flush', un "survival claustrofóbico" ambientado en un baño, con el que el cineasta francés conquistó al público en Fantasia 2025, donde obtuvo el Audience Award, y en FrightFest, donde consolidó su originalidad dentro del terror contemporáneo.

Además, Fantastic Gijón contará con el clásico de Frank Oz, 'La tienda de los horrores', que proyectará a modo de clausura en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón.

Las entradas a todas las sesiones de cortometrajes y a la sesión de clausura son gratuitas hasta completar aforo y previa reserva en la página web del Festival fantasticgijon.com.

En el caso de la muestra de largometrajes, las entradas tienen un precio de tres euros y están a la venta en fantasticgijon.com. También podrán consultarse las redes sociales del Festival bajo la identidad @fantasticgijonfestival