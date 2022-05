Fapar acusa al Principado de "vender ilusiones" con medidas como el proyecto Aldea 0 y reclama "dejar de teorizar"

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales (Fapar) José Manuel García del Valle ha reclamado al Principado dejar de "vender ilusiones" con sus medidas para atajar el reto demográfico, como el proyecto Aldea 0, por lo que ha exigido tomar medidas urgentes, ya que "para teorizar está la Universidad".

Así lo ha indicado Del Valle en declaraciones a los medios minutos antes de reunirse con el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, en la Junta General, en un encuentro en el que también ha participado Ángel Lagar (Fapar) y que forma parte de la ronda de contactos que están manteniendo con los grupos parlamentarios después de mantener un encuentro con el presidente Adrián Barbón. Con todo, ha señalado que ven que por parte del Gobierno "poco se va a hacer".

Del Valle ha mostrado su preocupación por la perdida de población y de ingresos que está suponiendo la falta de aprobación de los Instrumentos de Gestión Integrada (IGI) de los espacios protegidos --lo que impide poder reclamar subvenciones a Europa-- o de los planes forestales. Una situación que, ha recordado, impide que las parroquias rurales puedan aprovechar todos sus recursos.

"Estamos perdiendo mucho dinero", ha afirmado, para situar en 1,4 millones de euros al año la partida que están perdiendo por no legislar para poder cobrar el CO2 a las empresas. Además, ha reclamado centrar el dinero para la extinción de incendios en la prevención, con brigadas de trabajo que, a la vez que protegen el patrimonio forestal, asienten población en el medio rural.

"Todo esto son ingresos que podrían generarse y tener una economía que permitiera aguantar al medio rural", ha recordado, para reclamar al Ejecutivo "dejar de vender ilusiones" con proyectos como la Aldea 0 --una iniciativa, diseñada conjuntamente por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, el comisionado para el Reto Demográfico y CTIC Centro Tecnológico para afrontar la lucha contra el abandono de las pequeñas poblaciones rurales para convertirlas en lugares atractivos para trabajar y residir--.

"Para teorizar está la universidad, pero en la práctica no sirve para nada, a 25 años vista no existe nadie en Asturias ya. Los problemas del medio rural son urgentes y hay que tomar medidas lo antes posible", ha afirmado, para señalar que el medio rural "no puede vivir de subvenciones".

"No pedimos más que la gente del medio rural pueda vivir en él, que no abandonen. Ayer hubo tres ganaderías que abandonaron y eso es diario. Los padres mandan a los hijos a estudiar fuera para que no pasen por la situación por la que están pasando ellos", ha señalado, para recordar la situación de la planta de Danone en Salas y como "cada día en el medio rural las empresas que podrían sujetar población abandonan".

Por su parte, Adrián Pumares ha calificado el proyecto de Aldea 0 como "proyecto vacío, propio de la Universidad", para el que además, ha recordado, no han contado con Fapar. También ha indicado que la ley de parroquias rurales "está anticuada y no permite aprovechar los recursos" y ha reclamado la aprobación del plan forestal para aprovechar recursos como el castaño.

En definitiva, "dejar de repartir subvenciones como si las parroquias rurales fueran colonias, que puedan aprovechar su riqueza con cambios normativos que son urgentes, hay que dejar de teorizar", ha sentenciado Pumares.