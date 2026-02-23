Febrero acabará con temperaturas altas para la época, con 25ºC en Mediterráneo y Cantábrico, y lluvias en Galicia

El viernes y fin de semana, se espera la llegada de un nuevo frente que dejará lluvias en la mitad norte y temperaturas propias del mes

La última semana de febrero acabará con temperaturas altas para la época, con más de 18 a 20ºC en amplias zonas y más de 25ºC en el Mediterráneo y en el Cantábrico este martes y miércoles, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Así, las precipitaciones quedarán acotadas a puntos de Galicia aunque de cara al viernes y fin de semana podría llover en más zonas de la mitad norte. Mientras, en Canarias va a ser significativo un episodio de polvo en suspensión que dará lugar a calima.

Precisamente, el portavoz ha señalado que lo más destacado de este lunes será el citado episodio de calima y las temperaturas altas para la época en el archipiélago. En concreto, Del Campo ha avanzado que podrán volverse a superar los 30ºC. Por lo demás, en la Península se esperan cielos despejados, con algunas nieblas en el interior y litoral mediterráneo, por lo que no se esperan lluvias.

En lo que respecta a los termómetros, este lunes habrá una amplitud térmica, es decir, una marcada diferencia entre las temperaturas de la madrugada y las de primeras horas de la tarde. Algunas ciudades del interior, como Cuenca, han amanecido rondando los 0ºC y alcanzarán unos 22ºC. Asimismo, habrá temperaturas más altas en el norte y en Bilbao se podrían superar los 20ºC.

La estabilidad continuará el martes en todo el país, aunque un frente se acercará a Galicia y hará que por aumenten las nubes por esas zonas. En este sentido, habrá algunas lluvias débiles en el oeste de esta comunidad autónoma. Asimismo, se registrarán de nuevo bancos de niebla en el interior.

En líneas generales, las temperaturas no experimentarán grandes cambios y se mantendrán con 18ºC a 20ºC o más en amplias zonas del territorio, con valores que subirán notablemente cerca de la costa cantábrica. En concreto, ciudades como Bilbao u Ovieron podrán rondar los 25ºC y Murcia probablemente alcance los 27ºC.

INTENSA CALIMA EN CANARIAS

La calima intensa continuará en Canarias y se reducirá la visibilidad, empeorando la calidad del aire con temperaturas seguirán siendo altas para la época en el archipiélago. Al respecto, podrán rondarse de nuevo los 28ºC a 30ºC en algunos puntos.

El portavoz de Aemet ha señalado que el miércoles avanzará el frente que rozó Galicia el día anterior y que dejará precipitaciones en buena parte de la comunidad gallega que, a su vez, serán abundantes en su mitad occidental. En este sentido, no se descarta que también llueva de forma bastante dispersa y débil en puntos de Asturias y del oeste de Castilla y León.

En el resto del oeste de la Península, habrá algunas nubes, pero no lluvias. Lo que sí se notará es un ambiente más fresco en esas zonas de la mitad oeste peninsular, precisamente por la mayor nubosidad. Asimismo, también bajarán algo las temperaturas en el Mediterráneo. Sin embargo, en el Cantábrico Oriental y sureste se rondarán de nuevo los 24ºC o 25ºC.

En lo que respecta al archipiélago canario, este día comenzará a remitir el episodio de calima con la llegada de vientos del norte que barrerán el polvo en suspensión. De manera parelal, estos vientos también arrastrarán nubes y algunas lluvias al norte de las islas. Los termómetros bajarán de forma acusada hasta volver a valores habituales para la época.

FEBRERO SE DESPIDE CON VALORES NORMALES PARA LA ÉPOCA

El jueves predominará el tiempo estable, con nieblas y bancos de niebla matinales en el interior. Según Del Campo, no se esperan lluvias excepto en Canarias, donde podría llover en el norte de las islas con precipitaciones, que podrían ir acompañadas en algunos casos de tormentas. Las temperaturas seguirán bajando en el archipiélago y subirán en el oeste peninsular, aunque en líneas generales seguirán altas para la época en la Península.

El portavoz de Aemet ha indicado que un frente podría llegar a España el viernes y fin de semana, dejando lluvias en zonas de la mitad norte, así como con temperaturas en descenso. De hecho, los termómetros tenderían a normalizarse en este tramo final de la semana. Por lo demás, es posible que continúen las lluvias en el norte del archipiélago canario.

EL VIERNES PODRÍA LLEGAR UN NUEVO FRENTE A LA PENÍNSULA

Eltiempo.es ha avanzado que el viernes podría llegar un nuevo frente en la Península que dejará precipitaciones algo más relevantes. Sin embargo, ha señalado que la estabilidad seguirá siendo la tónica dominante en la mayor parte del territorio.

En lo que respecta a los termómetros, el portal meteorológico ha indicado que el "adelanto primaveral" del fin de semana continuará durante los próximos días hasta el jueves incluido en casi todo el país. "Los registros máximos alcanzarán en zonas del sur los 22ºC a 24ºC entre martes y miércoles", ha indicado.

El jueves se producirá un ligero descenso térmico en el norte del país. Sin embargo, se produciría un nuevo ascenso en el sur y en el interior de España que llevaría los termómetros hasta casi los 25ºC en Sevilla o los 22ºC en Albacete y Teruel.

Por otro lado, las mínimas subirán y serán en general más suaves, pero aún frescas por la mañana. En este sentido, los valores mínimos en el interior aún bajarán de los 10ºC y las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña, especialmente entre el martes y el miércoles.

Por su parte, Meteored ha avanzado que "todo apunta" a que habrá un descenso generalizado de las temperaturas durante la recta final de la semana. De acuerdo con los mapas actuales, varios frentes podrían atravesar la Península, dejando precipitaciones más probables en el tercio norte y nevadas en las principales cordilleras.

"No obstante, otros escenarios plantean el posible aislamiento de una nueva dana en nuestro entorno, aunque las últimas actualizaciones de los mapas reducen la probabilidad", ha puntualizado.

