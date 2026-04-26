Fechas clave para la renovación de las Cámaras de Comercio de Gijón y Avilés

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OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Gijón y de Avilés celebrarán el próximo 2 de junio elecciones para la renovación de sus plenarios, el órgano que reúne a los vocales que representan a las distintas empresas, sectores económicos y profesionales autónomos de sus demarcaciones territoriales.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, órgano administrativo tutelante, ha acordado con ambas corporaciones el calendario electoral y el procedimiento para su desarrollo, que mañana se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), según ha informado el Principado en nota de prensa este domingo.

FECHAS CLAVE

- En el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el BOPA se constituirán las juntas electorales. Para la presentación de las candidaturas se dispondrá de diez días.

- Las candidaturas deberán ser avaladas por la firma, como mínimo, del 5% de los electores del grupo o, en su caso, de la categoría correspondiente. Si el número de electores del grupo o categoría fuese superior a 200, será suficiente con la firma de diez electores para la presentación de la candidatura. La autenticidad de firma se acreditará mediante declaración responsable.

- Todos los electores dispondrán de información sobre el proceso electoral en las secretarias generales de las Cámaras de Gijón y Avilés y en sus respectivas páginas web.

- Las votaciones para la renovación de los plenos serán el 2 de junio y tres días después, la junta electoral, tras verificar los resultados, proclamará a las personas elegidas en representación de las asociaciones empresariales y de las empresas de mayor aportación económica. La Cámara de Gijón elegirá a 55 vocales y la de Avilés, a 37.

- Una vez sustanciada la elección de los vocales, en un plazo máximo de 30 días, se constituirán oficialmente los nuevos plenos, cuyos integrantes deberán elegir entre sus miembros, por votación nominal y secreta, a las personas que ocuparán la presidencia y el comité ejecutivo.

- Por último, las candidaturas a estos dos últimos órganos de gobierno deberán presentarse y hacerse públicas al menos con 24 horas de antelación a la celebración de la sesión plenaria.