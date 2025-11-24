FEDA organiza en Gijón este martes la jornada 'Mujer y Liderazgo, inspirando el mañana'

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (FEDA) celebra este martes 25 de noviembre la jornada 'Mujer y Liderazgo, inspirando el mañana', un encuentro destinado a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del liderazgo femenino contemporáneo desde la creatividad, la tecnología y la innovación. Esta iniciativa se desarrolla gracias al apoyo de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, que respalda el impulso del talento y el desarrollo profesional de las mujeres en la región.

El evento tendrá lugar entre las 10.00 y las 14.00 horas en la LABoral Centro de Arte (Gijón), un espacio que se ha consolidado como referente en pensamiento contemporáneo y en la intersección entre arte y tecnología. La apertura institucional correrá a cargo de Begoña Fernández-Costales, presidenta de FEDA, quien subrayará el papel esencial de las empresarias y directivas en la transformación del Principado.

Tras ella intervendrá Semíramis González, directora de LABoral Centro de Arte, que destacará la importancia de la cultura como motor para imaginar y construir nuevos modelos de liderazgo. La conferencia del encuentro será impartida por María Cruz Rubio García, Responsable de Recursos Humanos del Centro Logístico de Amazon en Asturias, bajo el título 'Mujer y liderazgo en la era del cambio'. A través de su experiencia en una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo, abordará cuestiones clave como la cultura organizativa, la transformación digital y el liderazgo femenino en entornos altamente innovadores.

Tras su intervención, tendrá lugar un diálogo abierto con las asistentes, creando un espacio de intercambio directo, honesto y participativo. La jornada concluirá con un espacio final de networking acompañado de una visita guiada por LABoral Centro de Arte, permitiendo a las asistentes conectar el contenido del encuentro con un recorrido por la creación contemporánea que caracteriza al centro.