Feito defiende su derecho a remodelar el consejo, al igual que Zidane "hace cambios en la plantilla del Real Madrid"

Publicado 07/02/2020 14:24:15 CET

El presidente de FADE garantiza que no tiene intención alguna de entrar en política

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, ha defendido este viernes su derecho a remodelar el consejo ejecutivo de la patronal. En un encuentro con los medios de comunicación lo ha comparado con la capacidad de decisión que tiene el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, a la hora de "hacer cambios en la plantilla".

Feito se ha pronunciado en esos términos en una rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de los dos años que lleva al frente de FADE. El encuentro con los medios ha estado marcado por la situación que se ha vivido en los últimos días, a raíz de que Feito decidiese remodelar el consejo. Incorporó a Alejandro Fernández González (en representación de Alimerka y la Asociación de Supermercados de Asturias), Begoña Fernández Costales (Federación de Empresarias y Directivas de Asturias) y Constantino Martínez Pérez (Proasur).

A su vez, decidió que dejasen ser consejeros Carlos Paniceres (Transinsa), José Luis Álvarez Almeida (Otea), Noelia Iglesias Prada (Asupa) y Ana López-Cancio Romo (Asem).

En Otea la noticia no fue bien recibida. Emitieron un comunicado en el que dijeron que no admitían injerencias, consideraron equivocada la decisión de Feito y abandonaron la Mesa de Turismo de FADE.

Pese a todo, Feito ha dicho este viernes que en la federación "no existe ninguna situación de crisis ni de tensión". Insistió en que tenía "muy buen banquillo" en la organización y defendió que el proyecto de FADE es "el de todos los empresarios".

POLÍTICA

Después de dos años al frente de la patronal asturiana, Feito ha dicho que ve a FADE "más unida" y se ha mostrado ilusionado con la idea de poder continuar si nada se lo impide, ya que su proyecto es a largo plazo.

Cuando ha sido preguntado sobre si tenía intención de entrar en política, Feito ha aprovechado para negarlo tajantemente. "Desde aquí adquiero públicamente el compromiso con los empresarios asturianos de que mi proyecto es FADE; nunca me he planteado dar ese paso ni me lo plantearé en el futuro", ha indicado.

BARBÓN

En su intervención se ha mostrado conciliador con el Gobierno asturiano, actualmente presidido por Adrián Barbón, señalando que ha estado condicionado por diferentes procesos electorales a nivel nacional.

Feito se ha alineado con Barbón en lo que respecta a las prioridades de cara al próximo acuerdo de concertación social en el Principado, que ya ha comenzado a negociarse. "Vamos a orientar la concertación a los ejes que el Presidente puso de manifiesto en la investidura", ha señalado. En ese acuerdo de concertación social vienen participando los últimos años el Gobierno asturiano, FADE y los sindicatos UGT y CCOO.