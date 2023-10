Felipe González advierte de que con una amnistía sería "el Estado el que pide perdón, no el que perdona"

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, ha advertido este viernes de que con una amnistía a los implicados en el 'procés' sería "el Estado el que pide perdón, no el que perdona".

Así lo ha apuntado el exlíder socialista en declaraciones a los medios antes de participar en Avilés en la segunda y última jornada con motivo de la XXVIII Reunión Plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, que se celebra en el Auditorio del Centro Internacional Óscar Niemeyer.

"Yo quiero ver la letra" ha añadido, para remarcar que "conceptualmente" se confunden indulto y amnistía. "El perdón es el indulto. La amnistía es borrar la responsabilidad", ha argumentado, incidiendo en que la responsabilidad pasaría a ser "del Estado Democrático y los que hicieron lo correcto fueron los que vulneraron la Constitución".

Para González, "no todo vale para gobernar". "Hay cosas que no valen", ha reiterado, lamentando que un día se diga que "no cabe la amnistía ni la autodeterminación" y tras contar los votos parece que "sí que cabe".