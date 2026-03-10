Femetal pide "responsabilidad" a los sindicatos que mantienen la huelga en el sector auxiliar industrial asturiano

Archivo - Sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) ha emitido este martes un comunicado en el que advierte del impacto de la huelga en el sector industrial asturiano que ha comenzado y llama al diálogo para evitar riesgos en la actividad industrial de Gijon.

La patronal ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y al "respeto". Femetal y la parte social se reunirán este miércoles a las 12.00 horas en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec).

Desde Femetal recuerdan que la actividad de las empresas auxiliares está estrechamente vinculada a procesos industriales críticos, por lo que una paralización prolongada puede hacer entrar "en riesgo industrial" la principal acería de la región.

En este contexto, Femetal subraya que la solución de los conflictos laborales debe venir de la mano del diálogo y la negociación, y no de situaciones de "coacción" hacia trabajadores de otras empresas o sectores industriales que no intervienen en el conflicto laboral de las empresas auxiliares y de montajes.

La organización empresarial se muestra dispuesta a retomar las conversaciones y trabajar en un marco de negociación que permita alcanzar un acuerdo "equilibrado, capaz de garantizar tanto la estabilidad laboral como la continuidad de la actividad industrial en Asturias".