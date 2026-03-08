El feminismo volverá a marchar este domingo por el Día de la Mujer en casi 50 marchas convocadas en toda España

Archivo - Cientos de personas durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID/OVIEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El movimiento feminista volverá a marchar este domingo 8 de marzo por el Día de la Mujer en casi 50 marchas convocadas en toda España, en algunos casos, como en el de Madrid, se evidenciará la división entre feministas.

En el caso de la capital, hay previstas dos manifestaciones a las 12:00 horas. Por un lado, el Movimiento Feminista de Madrid saldrá desde Cibeles y finalizará en Plaza de España, con el lema 'Frente a la barbarie patriarcal, feminismo internacionalista' y el sublema 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'. Mientras, Comisión 8M marchará desde Atocha hasta el metro de Sevilla, bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes'.

En este sentido, Cantabria contará con una sola marcha por el Día Internacional de la Mujer, que arrancará a las 12:00 horas de Puertochico hacia el Ayuntamiento de Santander y está organizada por las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria (AFAC).

En Barcelona, marchará la Assemblea 8M a las 11:30 horas desde Jardinets de Gràcia y media hora después partirá desde Plaza Catalunya el Movimiento Feminista de Barcelona.

En Valencia, la Coordinadora Feminista partirá a las 17:30 horas de la Porta de la Mar, con el lema 'Democràcia, sense feminisme = Barbàrie'. Además, la Assemblea Feminista de València al grito 'Contra la ofensiva imperialista y colonial, los transfeminismos defendemos la vida', desde el CIE de Zapadoresa a las 17:00 horas.

En cuanto a Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria la Red Feminista de Gran Canaria saldrá a las 12:00 horas del Parque de San Telmo en una marcha que finalizará en la Plaza Santa Ana. Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife la manifestación de la Plataforma Feminista 8M Tenerife partirá a la misma hora desde el Reloj de las Flores del Parque García Sanabria y finalizará en la Plaza de la Candelaria.

Mientras, en Baleares, el Movimiento Feminista de Mallorca se manifestará a las 12:00 horas desde la plaza de Espanya y la Coordinadora Transfeminista desde las 18:00 en el mismo lugar. Mientras, en Ibiza la Comisión 8M leerá un manifiesto a las 13:00 horas y, por último, en Menorca, se celebrará una concentración convocada por Alcem la Veu Menorca a las 11:00 en Ciutadella.

En Navarra el movimiento feminista ha convocado una manifestación en Pamplona, que partirá a las 12:00 horas desde el Parque de Antoniutti. Igualmente, en Asturias la marcha central tendrá lugar a las 12:30 horas en Villaviciosa, convocada por el movimiento Asturies Feminista 8M. Asimismo, en La Rioja, en Logroño, la Plataforma 8 de Marzo partirá a las 12:30 horas desde la glorieta del Doctor Zubía y el movimiento feminista a las 11:00 horas, desde el Palacio de Justicia.

Por otro lado, Castilla y León acogerá distintas manifestaciones por el 8M con convocatorias en todas las capitales de provincia. En concreto, en Valladolid capital se desarrollará una marcha que partirá a las 12:00 horas desde la plaza de Fuente Dorada, con el lema 'Hoy + que nunca feminismo' y otra a las 12:30 horas, desde el mismo lugar, convocada por el Bloque Crítico Transfeminista,

En León, el feminismo saldrá dividido en dos convocatorias. La primera, organizada por el Movimiento Feminista de León, se manifestará a las 12:00 horas en defensa del abolicionismo desde la Plaza de Santo Domingo. Por su parte, la Comisión 8M de León saldrá a la misma hora desde la plaza de Guzmán el Bueno.

En Ávila, el Movimiento Feminista de Ávila ha convocado una manifestación a las 12:00 horas con la Plaza del Mercado Grandes como punto de partida y también de cierre, bajo el lema 'No hay murallas contra el feminismo'.

SALAMANCA DEFENDERÁ QUE "SOLO EL FEMINISMO DA LA CARA"

De la misma manera, Salamanca acogerá una marcha organizada por el Movimiento Feminista de la ciudad, con el lema 'Solo el feminismo da la cara'. Esta partirá a las 19:00 horas desde la plaza de la Concordia. También en Palencia la Plataforma por los Derechos de la Mujeres de Palencia marchará a las 12:30 horas desde Pío XII para concluir en la Plaza Mayor.

Por otro lado, en Burgos la Coordinadora Feminista ha citado a las 13.00 horas en la Plaza del Cid; en Segovia la Asamblea 8M a las 18.30 horas en la Plaza de Cristo del Mercado; en Soria el Consejo Municipal de Mujeres a las 13:00 horas desde la Plaza Mayor; y en Zamora la Coordinadora Feminista a las 12:00 horas desde la Plaza de la Marina.

En Euskadi, el Movimiento Feminista de Euskal Herria saldrá en Bilbao, a las 12:00 horas, desde el Sagrado Corazón; en San Sebastián a la misma hora, desde el túnel del Antiguo; y en Vitoria, a las 12:30 horas desde la Plaza San Antón. También en Bilbao marchará la Coordinadora 8M-Euskal Herriko Mugimendu Feminista a las 12:30 horas frente al Teatro Arriaga.

Por parte de Aragón, en Zaragoza la Coordinadora de Organizaciones Feministas saldrá a las 11:30 horas desde la glorieta Sasera y Paraguas Feminista Zaragoza lo hará a la misma hora desde la Plaza Aragón.

Andalucía también se movilizará por el 8M con marchas unitarias convocadas por los colectivos feministas en todas las provincias de la comunidad, a excepción de Sevilla, y Almería, donde hay más de una convocatoria de diferentes organizaciones.

DOS MARCHAS EN SEVILLA

En este sentido, el Movimiento Feminista de Sevilla ha convocado una marcha con el lema 'Atacan nuestros derechos, las mujeres respondemos' que partirá a las 12:00 horas desde la Plaza Nueva y finalizará en la Alameda de Hércules. A la misma hora también habrá otra movilización "frente a las violencias fascistas", desde la Torre Pelli hasta el Palacio de San Telmo.

En la capital almeriense, los Colectivos Feministas de Almería han convocado una manifestación que partirá a las 18:30 horas desde la Plaza de las Velas. Igualmente, la Plataforma de Acción Feminista ha previsto su manifestación a partir de las 12:00 horas desde la Escuela Municipal de Música

En Cádiz capital tendrá lugar una manifestación a las 14:00 horas, que irá desde plaza Asdrúbal. En Jerez, Marea Violeta ha convocado a la ciudadanía a las 12:00 horas en la plaza del Arenal, A la misma hora partirá la de El Puerto, desde el Parque de Europa.

Mientras, en Córdoba, la Asamblea 8M, ha convocado una movilización que partirá a las 12:00 horas desde la Glorieta Cruz Roja. En Granada también habrá una convocatoria unitaria un año más promovida por la Plataforma de Mujeres 8M/25N y el Espacio Unitario Feminista, con salida de la manifestación el próximo domingo a las 12:00 horas de los Jardines del Triunfo.

En la capital onubense, el Movimiento Feminista saldrá a las 12:00 horas desde el antiguo estadio. Jaén, por su parte, celebrará una manifestación coorganizada por Feministas 8M y la Comisión por la Igualdad y Contra la Violencia de Género con el lema 'Feminismo visible, mujeres invencibles'. Está prevista el domingo a las 12:00 horas con salida de la plaza de las Batallas.

"POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, LA SALUD Y LA PAZ"

Por su parte, en Málaga será la Coordinadora 8M la organizadora de la marcha, que partirá a las 12:00 horas desde la Plaza de la Merced para finalizar en la Plaza Enrique García Herrera bajo el lema 'Por los derechos de las mujeres, la salud y la paz'.

Mientras, en Toledo, la Plataforma 8M ha convocado una marcha a las 12:00 horas desde La Vega-Zocodover, con el lema 'Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días'.

Finalmente, en el caso de Galicia, la Plataforma Feminista Galega y la Marcha Mundial das Mulleres han convocado marchas en A Coruña (a las 18:00 horas en el Obelisco); en Ferrol (a las 19:00 horas en Praza de Amada García; en Pontevedra (a las 18 horas en Praza Peregrina; y en Vigo (a las 18:00 horas en Praza dos Cabalos), entre otras.