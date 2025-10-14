La FEMP elige Avilés para formar a las administraciones locales en la aplicación de la IA en sus sistemas

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de su Comisión de Digitalización, Innovación, Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno Local, ha elegido Avilés para organizar las jornadas de formación 'Cómo incorporar la Inteligencia Artificial en los gobiernos locales'.

Se celebrarán los días 16 y 17 de octubre, en Espacio Maqua. En estas jornadas se expondrán estrategias de implantación de la Inteligencia Artificial llevadas a cabo en entidades locales de distintos tamaños y con diferentes modelos de prestación de servicios. Está prevista la participación tanto de grandes urbes como de ciudades de tamaño mediano, así como de organismos autonómicos y diputaciones provinciales.

A lo largo de las dos jornadas en que se dividirá el encuentro se expondrán las hojas de ruta que cada una de estas administraciones públicas ha definido para la paulatina incorporación de las tecnologías de IA en sus respectivas organizaciones.

Asimismo, se explicará por qué es necesario definir esa planificación dentro de la estrategia de ciudad, llevando a cabo una aplicación inteligente de la IA en ámbitos tan complejos como la contratación, entre otros.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, también se revisará la normativa que, a nivel europeo, regula el uso de esta tecnología, así como la importancia de la gobernanza del dato como garantía de una correcta utilización de la información que se maneje.

Se pretende mostrar diferentes estrategias de implantación de la IA en función del tamaño de la entidad y de los recursos de los que disponga. Para ello, en esta jornada se podrán conocer, de la mano de sus responsables, los casos de uso sobre los que se está trabajando en las administraciones participantes, algunas de las cuales ya son toda una referencia en la implantación de soluciones de IA.

El fin último es dar a conocer estas experiencias a los responsables políticos y técnicos de cada administración, acompañándolas en todo caso del análisis de riesgos derivados de su incorrecta aplicación y estudiando los casos de éxito de planes de despliegue basados en el nivel de madurez de la organización y en las posibilidades reales de los gobiernos locales.

El Ayuntamiento de Avilés presentará en este evento sus iniciativas en IA enfocadas a mejorar la simplificación administrativa, la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía y la proactividad en las decisiones, así como la colaboración con otras administraciones públicas materializada en el proyecto ALIA, con el Ministerio de Transformación Digital para el desarrollo de una IA en castellano, o la mejora del Servicio de Turismo del Ayuntamiento con la Dirección General de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Gobierno del Principado de Asturias para implementar una herramienta de recomendaciones turísticas basada en inteligencia artificial.

Para la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, que Avilés sea la sede escogida por la FEMP para acoger esta formación "supone un reconocimiento al trabajo que venimos desarrollando en el ámbito de la transformación digital".

Ha explicado que el encuentro permitirá aprender de experiencias de otras ciudades y organismos, al tiempo que posiciona a Avilés en la vanguardia del debate sobre innovación y buen gobierno.

"Además de su valor como foro de intercambio y aprendizaje en materia tecnológica, estas jornadas se enmarcan dentro de la estrategia de Avilés por consolidarse como destino de turismo profesional de reuniones. Apostamos por un modelo que contribuya a la desestacionalización y diversificación de nuestra oferta turística, atrayendo a profesionales y responsables institucionales que conocerán de primera mano el atractivo y las capacidades de nuestra ciudad para acoger eventos de alto nivel", ha concluido Ruiz.