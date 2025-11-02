La Feria de Empleo de Adeipa, el martes en el Palacio de Congresos

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo acogerá este martes, de 9.30 a 14.00 horas, la III edición de la Feria de Empleo de Adeipa, con la presencia de casi 40 empresas expositoras y medio millar de personas inscritas para asistir.

Se trata de un evento que la Asociación de Empresas de Inserción del Principado de Asturias organiza con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo a través del programa Oviedo Incluye y de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.

Se busca la generación de oportunidades de empleo para personas vulnerables en búsqueda activa de empleo, así como promover el acercamiento y la colaboración entre las empresas de inserción asturianas, a las que representa Adeipa, y otras empresas del tejido regional.

El programa del evento incluye actividades de networking, charlas y talleres, y una actividad de revisión de CV y orientación laboral con la colaboración del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias. El núcleo central de la Feria de Empleo se encuentra en el Hall del Palacio, espacio en el que las casi 40 empresas participantes contarán con un stand para la interacción directa con las personas en búsqueda de empleo que acudan a la Feria.

Las empresas de inserción tienen la especialidad de que al menos el 50% de la plantilla ha de estar formada por personas en riesgo de exclusión, quienes durante un período de entre 6 meses y 3 años desarrollan un empleo remunerado en la empresa de inserción a la vez que reciben un acompañamiento social y laboral por profesionales especializados.

El principal objetivo de estas empresas es la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión. Son promovidas por entidades sin ánimo de lucro y desarrollan su actividad empresarial en sectores diversos, según ha informado Adeipa.