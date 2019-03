Fernández acusa a Cascos de ser el "gran ventrílocuo" y usar a sus diputados para mostrar su "resentimiento"

Publicado 29/03/2019 13:12:49 CET

OVIEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, ha rechazado este viernes las críticas de Foro sobre la inacción durante la legislatura en defensa de los intereses de Asturias y ha cargado contra el diputado Pedro Leal, al que ha acusado de ser un "figurante" a través del que habla el resentimiento de Francisco Álvarez Cascos, al que sin nombrarlo en ninguna ocasión ha considerado como "el gran ventrílocuo" que usa a sus diputados para que digan "lo que él no puede o se atreve a decir".

"El que habla desde el resentimiento no soy yo, sino los que piensan que fui yo el culpable de no poder gobernar. Y no gobernaron porque no querían, no podían y no sabían, y por eso hubo un gobierno fallido en Asturias y hubo unas elecciones que fueron un gatillazo y el 'stalingrado' de aquel partido y de su fundador. Yo no hubiera gobernado en 2012 si esa persona no hubiera fracturado a la derecha asturiana cuando tuvo oportunidad de gobernar", ha dicho Fernández.

Tras escuchar la intervención del diputado de Foro, Pedro Leal, el presidente asturiano le ha recordado que "en la política, al igual que en el teatro hay de todo: galanes, vedettes, villanos, malvados y también hay figurantes y bufones" y le ha indicado que el sabrá en que grupo está. "Lo que ha hecho usted aquí es comerse un marrón y lo peor es que lo ha hecho con gusto", ha recriminado Fernández a Leal.

Javier Fernández ha reconocido que "hizo una apuesta política y la perdió" pero ha indicado que él comparte el núcleo de principios de su partido y a partir de ahí discrepa sin que "pueda considerarse apostasía".

"Lo que nunca haré será ni encabezar ni participar en una facción o un cisma", ha manifestado Fernández que ha añadido que "cuando uno está acabado en política debe saberlo y él lo sabe justamente cuando todos los tiranosaurios rex de su generación están extinguidos salvo uno que mueve un poco la cola esperando el óbito de su partido sino consigue por ahí una coalición".

En el trámite de preguntas al presidente de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Foro ha recriminado a Fernández que no haya utilizado desde el inicio de su mandato la energía reivindicativa que emplea en este último trimestre para defender los intereses de los asturianos frente a la amenaza desertizadora de la transición energética o al discriminatorio reparto de cuotas de pesca del Gobierno de Sánchez.

Sin embargo Fernández ha negado la mayor y ha asegurado que "esa energía reivindicativa la ha usado desde el principio, desde 2012". "Estoy tan poco dispuesto a cometer un agravio como a aceptarlo y su intervención es rastrera en la intención", ha recriminado Fernández al diputado de Foro.

Fernández ha recordado algunas de sus posturas a lo largo de la Legislatura en defensa de los intereses de Asturias como cuando que reclamó al Gobierno central en 2012 una solución a las industrias electrointensivas, cuando defendió la pesca asturiana o cuando se mostró en contra del cierre de Lada en noviembre de 2017.

"Claro ustedes en esos momentos no se enteraban de nada", ha dicho Fernández que ha indicado que Foro se vendió por un diputado y un senador.

Desde Foro, Pedro Leal, ha indicado que ha sido en el último trimestre cuando han visto en Fernández "ese carácter reivindicativo y un atisbo de tomarse el tiempo a las necesidades de Asturias abandonando el inmovilismo al que estaban acostumbrados".

"Cómo es posible que tuviera que sonar la campana del final de su mandato para que se despertará en usted esa preocupación", le ha dicho Leal a Fernández, que no obstante ha indicado que este final "ruidoso" no redime al presidente asturiano de lo hecho a lo largo de la legislatura.