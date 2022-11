Fernández (Cs) reitera la necesidad de que el Principado aplique políticas fiscales para "reactivar" Asturias

OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Susana Fernández, ha reclamado este jueves al Gobierno del Principado presidido por Adrián Barbón políticas fiscales para reactivar económicamente la región. "El Gobierno del Principado tiene que hacer que Asturias, además de un paraíso natural, no sea un infierno fiscal", ha dicho.

Fernández se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los periodistas antes de participar en la mesa de debate 'Asturias ante los retos económicos' que se enmarca en los actos organizados por Ciudadanos bajo el lema 'Asturias en cuatro estaciones'.

Le han acompañado como ponentes el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente; el decano del Colegio Profesional de Economistas de Asturias, Abel Fernández y el profesor titular del departamento de Economía de la Universidad de Barcelona (UB), Gonzalo Bernados.

Fernández ha mostrado su preocupación en relación a los indicadores económicos de Asturias, que son, ha dicho, de los más bajos de Europa. El envejecimiento de la población y la crisis demográfica, ha añadido complica aún más el panorama. "El talento joven se nos va todos los días y no vuelve", ha lamentado.

IMPUESTOS

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, ha dicho que los problemas de Asturias se han agravado, entre otras cuestiones, por no hacer una transición "sensata" hacia el futuro. "Defender la mina" o "vivir de la empresa pública" fueron errores, por lo que De la Fuente considera que para el Principado es importante "ponerse las pilas".

Preguntado sobre si Asturias debería bajar impuestos en la actual situación, De la Fuente ha rechazado la idea a largo plazo. Es más, ha dicho que se necesitaría subirlos "un poco" por las deudas y déficit que existen. A corto plazo, no obstante, si considera que podrían rebajarse tipos o retenciones a los tramos más bajos de renta. "Pero mejor ayudarles con inyecciones de renta a través del IRPF y no con subvenciones a la electricidad y demás, que eso lo que hace es incentivar el consumo energético en un momento en el que no interesa", ha matizado.

El profesor titular del departamento de Economía de la Universidad de Barcelona (UB), Gonzalo Bernados, ha señalado la "oportunidad" que supone la deslocalización que existe por parte de empresas del sudeste asiático hacia Europa. Ha lamentado que nadie de Asturias se haya puesto en contacto con consultoras internacionales para aprovechar una de esas oportunidades. Además, ha dicho que el Gobierno del Principado de Asturias debería imitar políticas de Euskadi.

Por último, el decano del Colegio Profesional de Economistas de Asturias, Abel Fernández ha dicho que, en general, a los asturianos les falta autocrítica y les sobra autocomplacencia.