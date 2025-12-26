Fernández Huerga (PSOE) denuncia que el PP intenta llevar a Asturias a la prórroga presupuestaria

Archivo - El diputado del PSOE y secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Luis Ramón Fernández Huerga, ha acusado al Partido Popular de "hacer un uso torticero" de los mecanismos de la Junta General para "bloquear" la aprobación del presupuesto de Asturias y llevar a la región a una prórroga presupuestaria.

"Hoy se ha hecho un uso torticero que no se había dado nunca en la Junta General y es que una presidenta de una comisión se levante de una mesa que tiene que decidir cómo continúan los trabajos para bloquear", ha afirmado.

Fernández Huerga ha explicado que "lo que dice el Reglamento es que si esa elevación no resulta, por las circunstancias que sea, la mesa lo que tiene que hacer es aprobar un dictamen y la función de la mesa, en este caso, era decidir cómo se elabora y cómo se hace la votación de ese dictamen. Y, en ese momento, es en el que la presidenta de la comisión, por orden del señor Queipo (PP), se levanta y se va".

"¿Para qué? Para paralizar, para obstaculizar y para que Asturias no tenga un presupuesto", ha denunciado el diputado socialista, quien ha asegurado que "lo hemos visto desde el principio de la elaboración de este presupuesto y de la negociación; y hoy han utilizado lo que no se había hecho nunca, es decir, utilizar todos los mecanismos de forma torticera para que Asturias entre en prórroga presupuestaria".

Según el portavoz socialista, el PP ya intentó "bloquear" las cuentas del próximo año con la presentación de la enmienda a la totalidad y "hoy ha utilizado un error de un diputado". Lo ha utilizado para intentar bloquear el presupuesto y que no se apruebe antes del 1 de enero y que Asturias entre en una prórroga presupuestaria", ha recalcado.