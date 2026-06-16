Fernández Lanero se muestra preocupado de que el PP "compre a la ultraderecha de Vox" el concepto de prioridad nacional

Comité de UGT. - UGT

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT Asturias celebra este martes su comité en el que se están analizando los asuntos que más preocupan a la organización, entre los que destaca el concepto de prioridad nacional en los gobiernos de PP y Vox que se van conformando tras las últimas elecciones autonómicas porque "es odio a los pobres". El secretario del sindicato, Javier Fernández Lanero ha indicado que el PP "no debería comprar el concepto a la ultraderecha de Vox".

"Nos preocupa porque la prioridad nacional es odio, sobre todo odio a los pobres, porque no hablamos de los emigrantes que vienen con dinero, hablamos de los pobres, e los que huyen de la miseria de la guerra y que llegan a España y nos preocupa mucho porque la palabra prioridad responde al pasado", dijo Fernández Lanero.

El secretario general de UGT Asturias ha alertado de que "esos conceptos que está intentando introducir la ultraderecha de Vox, el PP no los debería de comprar a la hora de conformar estos gobiernos".

La inestabilidad internacional derivada de las políticas de EEUU y de Trump es otro de los asuntos que preocupan al sindicato. Así, UGT ha reclamado un Unión Europea que "tiene que hacerse fuerte" y que tiene que "fortalecer su actividad productiva".

"Para fortalecerlos tenemos que proteger nuestras empresa. Producir en Europa es más caro que producir fuera de Europa, los estándares de calidad, medioambientales y laborales hacen que así sea y por lo tanto, hay que evitar competencias desleales de los productos que nos vengan de fuera", destacó Fernández Lanero.

PRIORIDAD LA SALUD LABORAL

El comité de UGT ha abordado también la ley de Prevención de Riesgos Laborales que próximamente pasará al Parlamento. El sindicato ha indicado que llevará a cabo una movilización que están preparando para forzar a los partidos políticos a que la aprueben.

Recuerda UGT que la anterior ley es del año 95, del siglo pasado, y no recoge ningún nuevo riesgo de las nuevas formas de producir del cambio del modelo productivo y nada que tenga que ver con los riesgos de la salud mental.

"Necesitamos una nueva ley, no le pueden dar la espalda por responder a otros fines políticos. La salud laboral es prioritaria. A las empresas les decimos es aquí no vamos a hablar de bajas laborales, ni de absentismo", dijo Fernández Lanero.