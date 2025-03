Fernández Lanero (UGT) cree que Asturias no está en condiciones de rechazar empresas como Costco

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha indicado este martes que Asturias no está en condiciones de dejar pasar la oportunidad de que una empresa como Costco se instale en la región con "los 300 empleos que puede acarrear".

Considera el secretario de UGT que el problema del pequeño comercio no está en la instalación o no de determinadas cadenas como en este caso la americana Costco que tiene previsto instalarse en Bobes, Siero. A su juicio los problemas son otros, como por ejemplo la falta de digitalización de los pequeños comercios.

"No podemos dejar que si hay una empresa que quiere venir a Asturias y trae un plan para Asturias se marche. No creo que estemos en condiciones de que por decir que no la pongan en Torrelavega, sería absurdo rechazarla", incidió el líder de UGT Asturias.

Por ello ha pedido dejar de "jugar a esa especie de confusión tratando de cerrar los ojos a la realidad del mundo". "Lo que hay que hacer es incentivar al pequeño comercio", manifestó.