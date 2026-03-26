Fernández Lanero (UGT) pide al Gobierno flexibilidad hacia las personas que cobraron simultáneamente SSB y IMV

Archivo - El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero - EUROPA PRESS - Archivo

LLANERA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha pedido al Gobierno que sea "flexible" con las personas que cobraron simultáneamente el Salario Social Básico (SSB) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) por un "problema administrativo" ajeno a ellos. Se trata de perceptores de esas prestaciones a las que ahora se les pide que devuelvan dinero.

En una rueda de prensa ofrecida en Llanera, donde se celebra la Asamblea de Delegados e UGT de Asturias y acompañado del secretario de UGT, Pepe Álvarez, Fernández Lanero ha solicitado al Gobierno de Asturias que trabaje para que no se pida a esa gente la devolución. Ha comentado que se trata de personas con unos recursos de unos 500 euros.

De devolverse el dinero, ha indicado, tiene que hacerse de manera muy flexible. Es un "perjuicio enorme" lo que supone para esas personas devolver ese dinero, ha dicho.

Fernández Lanero ha señalado que se trata de "colectivos muy vulnerables" y ha insistido en que el problema fue "completamente ajeno" a ellos.

"Hay que recordar que alguna de estas personas perceptores de ese salario social, cuando luego se les reconoció el ingreso mínimo vital, se les pidió desde la administración en algunos casos que no gastaran el dinero porque lo tendrían que devolver, que lo mantuvieran en la cuenta", ha explicado el secretario general de UGT en Asturias.

Así, Fernández Lanero ha lamentado que, por mantener ese dinero en la cuenta, no pudieron en muchos casos acceder por ejemplo a las ayudas al alquiler.

Ha insistido que se trata de personas que se vieron afectadas por un "problema administrativo" del Gobierno de España, de la Seguridad Social y de la Consejería de Servicios Sociales de Asturias.

Por otro lado, en la misma rueda de prensa, Fernández Lanero ha hecho un llamamiento a las autoridades a desarrollar una "labor pedagógica" para que la ciudadanía entienda la necesidad de poner en marcha infraestructuras energéticas.

Además, en la citada rueda de prensa, el líder sindical asturiano ha advertido de problemas en la contratación pública, dado que existen administraciones que están incluso contratando "por debajo del convenio" y fomentando la "precariedad".