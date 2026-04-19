Fernández Llaneza (PSOE) critica la falta de avances en la rehabilitación de dos inmuebles "emblemáticos" de Oviedo

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, ha denunciado este sábado la falta de avances en la rehabilitación de "dos edificios emblemáticos" de Oviedo, que, según ha afirmado, "siguen siendo dos heridas abiertas en pleno centro urbano".

Fernández Llaneza ha recordado que su grupo ya advirtió en febrero de 2025 del deterioro de ambos inmuebles. Uno de ellos está situado en la Plaza de la Catedral y fue construido en 1741 por orden de Menendo de Llanes-Campomanes y Cienfuegos, constituyendo, a su juicio, uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil del barroco tardío en Asturias. Su ubicación en uno de los enclaves más representativos de la ciudad, ha señalado, "agrava el impacto visual y patrimonial de su estado de abandono".

El segundo edificio se encuentra en el número 13-15 de la calle Melquiades Álvarez y es una edificación catalogada proyectada en 1932 por el arquitecto José Manuel del Busto. Según ha explicado, el inmueble lleva años pendiente de rehabilitación tras la paralización de unas obras iniciadas hace aproximadamente cinco años con el objetivo de destinarlo a uso comercial, proyecto que finalmente no se materializó.

Desde entonces, ha indicado, el edificio permanece sin uso definido y está siendo utilizado como almacén por parte de la propiedad, lo que "genera molestias a peatones y negocios del entorno".

"Un año después, la situación no solo no ha mejorado, sino que continúa bloqueada, proyectando una imagen de abandono impropia de una ciudad como Oviedo", ha señalado el edil socialista.

Asimismo, ha criticado la "excesiva permisividad" del Ayuntamiento hacia la propiedad de los inmuebles, recordando que la normativa vigente establece la obligación de conservación y rehabilitación por parte de los propietarios. En este sentido, ha subrayado que el Consistorio puede intervenir mediante inspecciones, órdenes de ejecución, multas coercitivas o incluso la ejecución subsidiaria de las obras.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una batería de preguntas en la Comisión de Urbanismo para conocer la situación administrativa de ambos edificios, las inspecciones realizadas, los informes técnicos existentes y las actuaciones previstas por el equipo de gobierno.

"Queremos saber si el Ayuntamiento está haciendo todo lo que le corresponde o si está dejando pasar el tiempo sin actuar", ha concluido Fernández Llaneza.