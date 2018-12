Fernández (PP) pide al Principado que no haga "una política radical y extremista" con Podemos

Publicado 21/12/2018 12:48:32 CET

Carcedo (PSOE) pide a Mercedes Fernández que especifique qué partidas recortaría para afrontar la bajada de impuestos

OVIEDO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, ha pedido este viernes al Gobierno del Principado que ponga el énfasis en las necesidades de Asturias y no haga una "política tan sesgada, radical y extremista como la que quieren hacer con Podemos", algo que, a su juicio "mete miedo".

Durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2019, la presidenta del PP se ha referido a la "alianza" que en su opinión "se está gestando" a raíz del pacto alcanzado entre PSOE, Podemos e IU para sacar adelante las cuentas de 2019. "Esperemos que ni se geste ni triunfe porque apañados vamos", ha advertido. Según la portavoz del PP en la Junta, Asturias "va apañada" si esta alianza se consolida con el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, y su homólogo en la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, a quien ha recriminado que haya firmado los presupuestos autonómicos "sin ser diputado".

A este respecto, ha criticado que en las negociaciones presupuestarias "no se le permitía al presidente de todos los asturianos acuerdo alguno con grupos diferentes a Podemos e IU". "Quienes tenían esa potestad hicieron valer su derecho y el presidente de todos los asturianos se doblegó, y cumplió esa orden de forma mecánica", ha reprochado.

En cuanto a los presupuestos, el PP ya anunció este miércoles que iba a presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas. Durante el debate de este viernes, Fernández ha insistido en que se trata de unos presupuestos "que no cumplen con la función primordial que deben cumplir". En su opinión, no ponen el acento "en lo que supone que es un instrumento económico" para fomentar el dinamismo de la comunidad autónoma, tampoco en la revisión de un modelo fiscal "altísimo e injusto", ni en atraer inversiones o en un compromiso educativo.

A ello ha añadido que "tratar de decir que el problema demográfico en Asturias, que es un drama, se soluciona con la creación de una oficina en el suroccidente asturiano, o es no saber, o tomar el pelo a la gente".

En definitiva, el PP devuelve el Presupuesto al Gobierno porque

"no pone el acento en lo que necesitan los asturianos", y porque hacen "pagar más a los de siempre para que el Gobierno socialista reparta el dinero de forma altamente ineficiente e improductiva". "Estos presupuestos no vienen bien a Asturias, no son unos presupuestos de progreso, no apuestan por los jóvenes, tampoco por el empleo y no son unos presupuestos inversores", ha resumido.

La consejera de Hacienda y Sector Público, la socialista Dolores Carcedo, ha respondido a la portavoz del PP instándole a especificar de dónde detraería ella el dinero que dejaría de estar disponible si se reducen los impuestos de Sucesiones, Actividades Económicas o IRPF. "Las cosas tienen que estar dimensionadas para que no caigamos en la demagogia y el populismo", ha señalado.