Fernández (PSOE) considera que la ciudad llega con "retraso" a la recuperación de la memoria democrática

Publicado 03/02/2020 19:10:28 CET

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Ricardo Fernández, ha criticado este lunes al alcalde, Alfredo Canteli, por restar importancia a la restitución de los nombres franquistas de cuatro calles del callejero y considerar que es una "polémica ficticia" creada por la oposición. "Oviedo llega con muchos años de retraso a la recuperación de la dignidad", ha resaltado.

"No podemos convivir en nuestro callejero con nombres de personas ligadas a la dictadura franquista", ha aseverado. En palabras del edil socialista, "si eso no tiene importancia entonces hay que preguntarle al señor Canteli qué es lo que tiene importancia". Fernández sostiene que no se trata de "una polémica artificial" ni creada por el PSOE y le reprocha que su partido, el PP, vaya a los tribunales contra la Ley de Memoria Histórica en Oviedo, "esa es la realidad".

La Ley de Memoria Democrática del Principado de Asturias, aprobada el 1 de marzo de 2019, establece que deberá procederse a la retirada o eliminación del callejero de carácter antidemocrático en el plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley. En caso contrario, la Consejería competente en materia de memoria democrática iniciará de oficio el procedimiento previsto para la retirada de dichos elementos.