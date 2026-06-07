Fernando Romay llega a Gijón para poner en valor 'El poder de reinventarse'

Archivo - Fernando Romay, en Gijón, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos del Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro acogerá este marts 9 de junio a las 11.00 horas el evento 'El poder de reinventarse', una jornada que tiene como objetivo poner en valor el talento sénior y la experiencia de estos perfiles.

El encuentro contará con la participación del jugador de baloncesto y presidente del Comité de Expertos Turismo, Cultura y Deporte de 65YMÁS, Fernando Romay.

Además, el acto será inaugurado por el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño Suárez, y contará con la participación de la Fundación Más Sénior y de Ignacio Martín Ruiz de Gauna, Director Área Programas y Servicios a Empresas de la Cámara.

Por su parte, Fernando Romay contará su propio proceso de reinvención después de dejar el deporte profesional y conversará con Jaime Godoy, participante del Programa Talento 45+, que explicará a los asistentes cómo su paso por la Cámara le sirvió para impulsar su carrera laboral.

Además, Ignacio Martín Ruiz de Gauna, Director Área Programas y Servicios a Empresas de la Cámara, explicará a los asistentes en qué consiste el Programa Talento 45+ y qué cursos y programas ofrece la Cámara.

Además, los asistentes podrán conocer de primera mano MiiA, una asistente de inteligencia artificial conversacional diseñada específicamente para el mundo sénior de la mano de Joaquín Asensio, responsable de IA de la Fundación Más Sénior.

'El poder de reinventarse' se enmarca dentro del Programa 'Talento 45+' de la Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Se trata de un programa que ofrece orientación, intermediación laboral y formación para mejorar las competencias digitales y profesionales de las personas entre 45 y 60 años en situación de desempleo o inactividad laboral.