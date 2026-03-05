Fernando Simón defiende en Gijón la salud pública como elemento "fundamental" en los sistemas sanitarios

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en un encuentro de la Escuela de Salud del PSOE de Gijón con el periodista Ángel Fabián. - PSOE DE GIJÓN

OVIEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha inaugurado este jueves en Gijón la nueva escuela de salud de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, donde ha defendido la salud pública como elemento "fundamental" de los sistemas sanitarios.

Según ha informado el PSOE de Gijón en nota de prensa, Simón ha apuntado a la necesidad de que la atención hospitalaria, la atención primaria y la salud pública "tengan el peso que tienen que tener" dentro del sistema sanitario.

Justifica su defensa Simón en que el mundo ha cambiado y la población es diferente, tiene una vulnerabilidad también diferente y una conectividad distinta. "Si no aprendemos a vivir en este nuevo mundo", ha dicho, "jamás podremos responder correctamente a los retos que se nos presenten".

Fernando Simón ha valorado la iniciativa del PSOE gijonés, y ha destacado la importancia de promover espacios de divulgación, análisis y debate que promuevan la salud pública. "Para mí es importante cualquier grupo en el consideren importante la salud pública y, sobre todo, la promuevan", ha explicado.

A su juicio, "el Partido Socialista, en concreto, es muy prosalud pública, que es la base para tener un sistema sanitario fuerte".

El primer encuentro de la Escuela de Salud, en el Simón ha participado junto al periodista Ángel Fabián, ha versado sobre población y salud global en el siglo XXI. El doctor ha analizado los retos actuales y la necesidad de adaptar la salud pública a un mundo en constante transformación para dar respuesta a una nueva realidad global.