El festival 'La Favorita' de Luarca llevará el nombre de Xuan Bello en su edición de septiembre

El festival de cultura contemporánea La Favorita, creado en Luarca por el escritor Xuan Bello, llevará su nombre en la edición que se celebrará del 4 al 7 de septiembre. La decisión ha sido acordada este viernes por la organización, el Ayuntamiento de Valdés y los artistas participantes como homenaje al escritor de Paniceiros, que falleció el pasado 29 de julio mientras trabajaba en el programa junto a su socio en el proyecto, Alberto Morell.

En una nota de prensa remitida a los medios, el consistorio ha explicado que propuso denominar esta edición La Favorita de Xuan Bello, una iniciativa que ha contado con la aprobación de su familia y el respaldo de todas las personas implicadas.

El encuentro, que nació con la intención de diluir fronteras estéticas, lingüísticas y territoriales, mantendrá el formato de festival-residencia diseñado por Bello y Morell, en el que creadores de distintas disciplinas conviven y comparten ideas antes y durante la cita.

El programa, aún sujeto a cambios, incluye 17 actividades con presencia de artistas internacionales como la coreógrafa estadounidense Constance Anderson, el diseñador de iluminación danés Jesper Ravn o los artistas performativos Lina Lee y Evangelos Briskas, entre otros, además de escritores, músicos y creadores asturianos.

Los eventos se desarrollarán en diferentes espacios de Luarca y su entorno, y concluirán el 7 de septiembre con una acción conjunta de todos los participantes.