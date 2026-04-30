El festival 'Luanco al mar' desvela su cartel 2026 con Miguel Lago, Iván Ferreiro y Café Quijano, entre otros

El festival Luanco al mar by Picofino presenta el cartel oficial de su edición 2026 con siete jornadas de música y experiencias frente al mar - PICOFINO

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival Luanco al mar by Picofino ha presentado este jueves el cartel completo de su edición de 2026, que se celebrará del 6 al 12 de agosto en el muelle viejo de Luanco con una programación que incluye música en directo, humor y espectáculos vinculados al eclipse solar total previsto para el 12 de agosto.

El cartel está formado por Miguel Lago (6 de agosto), Iván Ferreiro (7 de agosto, única fecha en verano en Asturias), DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra (8 de agosto), Medina Azahara (9 de agosto, dentro de su gira de despedida), Café Quijano (10 de agosto), "Zimmer & Williams: Banda Sonora para un Eclipse" (11 de agosto), interpretado por la Royal Film Concert Orchestra, y una jornada final el 12 de agosto con música chill out y sesión de DJ con motivo del eclipse.

La organización ha destacado que el espectáculo del 11 de agosto estará centrado en bandas sonoras de cine como Interstellar, Star Wars, Gladiator o El Caballero Oscuro, y que la entrada incluirá gafas homologadas para la observación del eclipse y una consumición para la jornada siguiente.

El festival mantiene su formato de aforo reducido, con un máximo de 2.500 personas, y las entradas ya están a la venta a través de la web oficial luancoalmar.com.

La jornada del 12 de agosto será de entrada libre hasta completar aforo a partir de las 18.30 horas para seguir el eclipse desde el muelle viejo, con música ambiental y una sesión de cierre con DJs.