El festival 'Pista Extra' amplía fechas en Vegadeo con Hard GZ como cabeza de cartel

Cartel del festival 'Pista Extra: A Veiga' con el rapero Hard GZ - PISTA EXTRA

OVIEDO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Pista Extra: A Veiga' ha anunciado una nueva jornada de actuaciones para el viernes 27 de noviembre en el recinto ferial de Vegadeo. Esta fiesta de presentación completará el fin de semana musical en el municipio del occidente asturiano, tras haber sido programado inicialmente para el único día del sábado 28 de noviembre.

La organización ha confirmado en nota de prensa la presencia de cuatro artistas como avance de cartel para la jornada del viernes: Hard GZ, que figurará como cabeza de cartel, junto a Rebeliom do Inframundo, N-Wise Allah y Kaixo. En los próximos días están previstos nuevos anuncios de bandas para completar el cartel del viernes.

Estos artistas se suman a un cartel en el que ya se ha confirmado la presencia de grupos como Soziedad Alkoholika, Narco, Jarfaiter, Crisix, La Morgue, Manolo Kabezabolo y Bestas.

Respecto a la venta de entradas, la organización ha informado de que los pases para el viernes y los abonos completos para los dos días se han puesto a disposición del público este miércoles en la web oficial pistaextra.acandeloria.org.