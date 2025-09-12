Festival 'El Pueblo' en Castropol: Sidonie, King África y cultura rural este fin de semana

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castropol será este fin de semana la sede de la primera edición del festival 'El Pueblo', un evento que aúna música, cultura y tradición y con el que se pretende rendir homenaje y dar protagonismo a las pequeñas localidades y a sus gentes. Entre los conciertos que tendrán lugar el sábado y el domingo se encuentran los de Sidonie, Marlena y King África.

El certamen nace como un evento itinerante que recorrerá los pueblos de Asturias para "fortalecer el orgullo de pertenencia rural y revitalizar las zonas en las que se celebre, generando un impacto positivo en su imagen y economía".

El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, y de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por medio de la marca Alimentos del Paraíso, colabora con este evento, que patrocina la Caja Rural de Asturias.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la programación está pensada para toda la familia. El festival arrancará el sábado a las 10.30 horas con una sesión de yoga de la mano de Bety Ewan, para continuar con pintacaras infantiles y para adultos, mercado de productos tradicionales, exposición de fotografía, globoflexia, sesión vermú y conciertos de los artistas Amor Líquido, Niños Bravos, Sanguijuelas del Guadiana, Alfredo García y Sidonie.

También habrá espacio para actividades tradicionales como las emblemáticas alfombras florales de Castropol, rutas guiadas, paseos a caballo y una azalea por embarcaciones del Club de Vela de Castropol.

El certamen pretende demostrar que los pueblos asturianos son lugares para visitar, pero también espacios ideales para vivir, emprender y construir comunidad.

ALIMENTOS DEL PARAÍSO NATURAL

El Pueblo cuenta con un mercado que se instalará en el parque Vicente Loriente, en el que la marca Alimentos del Paraíso Natural contará con un espacio reservado para productos identificados con distintivos oficiales, y donde se ofrecerán degustaciones y se favorecerá el contacto con los productos y su origen.

Con esta colaboración, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria reafirma su compromiso con el entorno rural, el consumo responsable y la promoción de una alimentación de calidad, basada en productos de calidad y origen certificado.

El certamen cuenta también con la colaboración del Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Asturias, que ha apostado por un festival que aúna lo mejor de los festivales y la autenticidad de las tradicionales fiestas de pueblo.