Festival de los Vencejos de Gijón: Segunda edición en junio y ¡salto a Irlanda!

Presentación del Festival de los Vencejos. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha presentado este viernes la segunda edición del Festival de los Vencejos, que se celebrará del 12 al 14 del próximo mes de junio.

Pintueles, durante la presentación en el Consistorio del evento, ha incidido en que los vencejos representan la salud ambiental de las ciudades, a lo que ha advertido de que la evidencia científica apunta a que sus poblaciones están disminuyendo "de forma preocupante". De hecho, esta especie ha sido catalogada como "vulnerable" en el libro rojo de las aves de España.

El edil lo ha atribuido principalmente a dos razones: la pérdida de lugares de nidificación en edificios y la disminución de insectos provocada por el uso de pesticidas y por el Cambio Climático. De ahí que el Ayuntamiento quiera seguir avanzando en medidas concretas para favorecer su presencia en la ciudad.

A este respecto, ha apuntado que se ha instalado cajas nido en el colegio público Honesto Batalón, que quieren ir ampliando a otros centros educativos.

Pintueles ha dicho ser consciente de que todavía queda mucho por hacer y en muchas ocasiones la Administración va más "lenta" de lo que les gustaría, a lo que ha citado el problema con las gaviotas en la ciudad.

Sobre este asunto, ha asegurado que quedan retos importantes por abordar, como es el sustituir "progresivamente" las papeleras abiertas que facilitan el acceso a las aves a restos de comida, reforzar la colaboración con la ciudadanía y con la hostelería para evitar el acceso artificial al alimento, mejorar los protocolos en obras y rehabilitaciones de edificios para evitar la destrucción de nidos o planificar adecuadamente las podas del arbolado urbano para que no se realicen en épocas sensibles para la fauna.

"Son cuestiones complejas que requieren coordinación, recursos y cambio de hábitos, pero forma parte de una manera más moderna y responsable de entender la ciudad", ha remarcado el edil.

Ha avanzado, asimismo, que tienen intención de seguir desarrollando herramientas normativas que mejoren la protección ambiental urbana.

Entre ellas, está el elaborar una futura ordenanza de arbolado que permita cuidar mejor este patrimonio natural que es fundamental para la biodiversidad y para la calidad de vida de todos.

Algo que está en sintonía con el festival presentado en este día, en el que, a través de la divulgación científica, de las rutas interpretadas, de la fotografía, de la música, del cine documental, de los talleres familiares o de actividades educativas, se genera, según el concejal, "conocimiento y empatía".

El edil ha insistido en que no se debe alimentar, ya sea de forma intencionada o no, a las aves silvestres en las ciudades. Pintueles ha remarcado que alimentarlas artificialmente altera sus hábitos, genera problemas y dificulta una convivencia equilibrada.

Ha destacado, por otro lado, que su Concejalía ha elaborado una nueva guía de aves en el marco del proyecto Piles Natural, que ayuda a descubrir la enorme riqueza ornitológica de este entorno.

Además, ha indicado que, durante el próximo mes de junio, se desarrollarán cuatro visitas guiadas dentro del marco de la Semana Verde Europea para poner en valor la biodiversidad del río Piles.

El fundador y presidente del colectivo Carbayera del Tragamón, Amador Vázquez, por su parte, ha destacado que han diseñado un programa "bastante potente, muy espectacular, con gente de alto nivel". Este ha señalado que este festival nace con la idea de visibilizar a la fauna urbana, sobre todo a los vencejos.

Ha apuntado, en este sentido, que en Gijón hay una colonia de vencejo pálido, que es de las más importantes del Norte de España, e incluso casi de las únicas, a lo que ha agregado que está creciendo.

A este respecto, ha apuntado que este año se ha constatado la presencia de nuevos nidos, lo que hace que este festival tenga mucho más sentido.

Sobre las novedades del evento, ha indicado que el festival va a llegar hasta Irlanda, ya que este año se celebra allí la celebración internacional de los vencejos y allí va a tener representación Gijón.

Al tiempo, ha indicado que el 7 de junio es el Día Internacional de los Vencejos y ha señalado que en España se celebran entre cinco y seis festivales relacionados con este ave, siendo el de Gijón el único en el Norte.

Otra de las novedades es el primer encuentro de turismo ornitológico, en el que se juntarán varios profesionales del ramo. En el mismo participará, entre otros, Alfonso Polvorinos, que fue representante del Corredor de la España Verde y autor del Ecoturista, una página web de viajes.

Estaba prevista también la presencia del ornitólogo Daniel López Velasco, si bien ha remarcado que no saben bien si va a poder estar al ser uno de los españoles que viajaba en el crucero afectado por el brote de hantavirus y que se encuentra en cuarentena.

Antes de ese encuentro, Ensamble 470, dirigido por David Roldán, ofrecerá un concierto. Vázquez ha explicado que es un grupo polivalente que hace todo tipo de músicas, desde música vocal a instrumental.

Además, habrá una ruta ornitológica, talleres familiares, ponencias de la talla del anillamiento y la migración de vencejos, con Javier de la Puente y Ana Bermejo, especialistas en anillado y seguimiento con GPS a vencejos para conocer sus rutas migratorias y su comportamiento durante esas migraciones.

Repite este año el taller de plumología, que el año pasado fue un "gran éxito", según Vázquez, quien ha avanzado que estará, también, Marina Guerrero, bióloga especialista en aves, que va a hablar del estudio y conservación de las colonias de Vencejos en la Alhambra que realizó hace unos años. Por su lado, Javier Gil Vaquero, de la Fundación Quebrantahuesos, va a hablar de ese proyecto "puntero" en Asturias de reintroducción del quebrantahuesos.

Y ella está más relacionada con el tema de la memoria histórica y demás. Se ha hecho muchos documentales en esa línea, pero en este caso nos ha sorprendido con este documental sobre la venceja, que es de animación. También es una novedad en su filmografía.

Habrá, por otra parte, proyecciones de documentales y charlas, así como una charla-taller de Alejandro Peláez, en representación de Biodevas, sobre fotografía de aves (digiscoping).

También repetirá en la programación el concurso de dibujo en el Jardín Botánico, en el que participarán alumnos de los colegios Honesto Batalón y Cervantes.

Se celebrará, asimismo, una mesa redonda sobre por qué no alimentar a las aves silvestres en la ciudad, en la que participará el director general de Medio Ambiente, asociaciones ornitológicas, vecinos, un veterinario especialista y técnicos en fauna, como es Benito Fuertes, de la Universidad de Oviedo.

También tendrá un papel en la programación las Lechuzas Pajareras, un colectivo de mujeres ornitólogas, y habrá cuentacuentos para los más pequeños de la mano de David Acera. Elena Moreno Portillo, en su caso, va a hablar de la restauración de colonias en edificios históricos.