El FICX calienta motores para su 63ª edición y da un primer adelanto de su programación

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que celebrará su 63ª edición del 14 al 22 de noviembre, ha desvelado este jueves un primer avance de su programación, que incluye títulos de autores consagrados, la creación de una nueva sección competitiva, así como un foco especial sobre la cineasta Elena Duque, una de las figuras más singulares del panorama asturiano contemporáneo.

En la Competición Internacional Albar, el festival acogerá el regreso del cineasta rumano Radu Jude, que presentará 'Kontinental'25', un retrato satírico de la Europa actual con el que obtuvo el 'Oso de Plata' al Mejor Guión en la Berlinale. El director obtuvo el año pasado el premio a la Mejor Película en el FICX con 'No esperes demasiado del fin del mundo'.

También competirán 'Peter Hujar's Day', del estadounidense Ira Sachs, una reconstrucción íntima protagonizada por Ben Whishaw y Rebecca Hall, y 'The girl in the snow', debut de la directora francesa Louise Hémon, galardonada con el Premio Jean Vigo y reconocida en la Quincena de Realizadores de Cannes.

La Competición Internacional Retueyos, centrada en nuevas voces del cine internacional, incluirá 'Magic farm', segundo largometraje de la hispanoargentina Amalia Ulman, protagonizado por Chloë Sevigny y presentado previamente en festivales como Sundance o Berlín; 'Karavan', de la checa Zuzana Kirchnerová, estrenado en Cannes, y 'Sorella di clausura', de la serbia Ivana Mladenovic, premiada en Locarno y Sarajevo.

Una de las principales novedades es que la sección FICX Premiere pasa a ser competitiva. Entre los títulos confirmados se encuentra 'Made in EU', del director búlgaro Stephan Komandarev, que tendrá su estreno mundial en Venecia y que narra, con tono humanista, los efectos sociales de la pandemia en Europa.

También formarán parte de esta sección 'Fuck the polis', de la portuguesa Rita Azevedo Gomes, ganadora del Grand Prix en FIDMarseille; y 'Mare's Nest', del británico Ben Rivers, premiado con el Pardo Verde en Locarno y coprotagonizado por Moon, una niña que viaja por un mundo sin adultos inspirado en un texto de Don DeLillo.

El festival dedicará este año un foco especial a la cineasta astur-venezolana Elena Duque, reconocida por su trabajo en animación, collage y formatos analógicos. Se proyectarán varios de sus cortometrajes -entre ellos 'Portales' (2025), 'La mar salada', 'colección privada' y 'Ojitos mentirosos'- y se programará su performance en 16mm 'Curso de pintura rápida para principiantes'.

Entre las actividades paralelas, el FICX acogerá la instalación sonora 'Mi nombre es John Ford', dirigida por Alfonso S. Suárez, con un reparto de destacados actores de doblaje como Mario Gas y Camilo García, y que recrea un episodio clave en la historia del cine estadounidense durante la Caza de Brujas. La instalación podrá visitarse en el Centro de Cultura Antiguo Instituto.