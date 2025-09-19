El FICX proyectará los nuevos trabajos de Lucrecia Martel y Claire Denis en su sección Crossroads

'Nuestra Tierra', Última Película De La Cineasta Argentina Lucrecia Martel, Que Podrá Verse En El Festival Internacional De Cine De Gijón/Xixón (FICX) - FICX GIJÓN

El Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX) proyectará en su próxima edición, que se celebrará del 14 al 22 del próximo mes de noviembre, los nuevos trabajos de Lucrecia Martel y Claire Denis dentro de la sección Crossroads, en colaboración con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF).

De esta forma, ambos certámenes refuerzan su alianza estratégica un año más a través de la sección Crossroads, según una nota de prensa del festival gijonés.

Según los organizadores del certamen cinematográfico, gracias a este espacio común de encuentro y cooperación, el público de Gijón podrá disfrutar de una cuidada selección de obras imprescindibles recién presentadas en el festival de San Sebastián.

En el caso de la argentina Lucrecia Martel, a la que el FICX dedicó en 2008 su primera retrospectiva en España, vuelve a Gijón tras estrenar mundialmente en Venecia su nuevo filme, 'Nuestra tierra'.

Según el certamen gijonés, la película reconstruye el asesinato de Javier Chocobar, líder de la comunidad indígena de Chuschagasta, a manos de un terrateniente en 2009. El crimen fue grabado en vídeo, pero el juicio tardó nueve años en llegar, un tiempo durante el cual los asesinos permanecieron en libertad.

Respecto a Claire Denis, presentará en Gijón 'The Fence', que llega a la ciudad directamente desde la competición por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.

Su nuevo filme es una adaptación de la obra teatral 'Black Battles with Dogs', de Bernard-Marie Koltès, un thriller ambientado en una obra en construcción en África Occidental.

"La trama, protagonizada por Matt Dillon, Tom Blyth e Isaach De Bankolé, se desata cuando el hermano de un trabajador fallecido en un accidente se presenta para reclamar el cuerpo", han destacado.

Por otra parte, Angelina Jolie protagoniza 'Couture', un viaje al corazón de la alta costura parisina de la mano de la directora y guionista Alice Winocour, reconocida con el Premio César al Mejor Guion Original por Mustang y con el Premio Especial del Jurado en San Sebastián por Proxima, Winocour competirá de nuevo por la Concha de Oro en el SSIFF con este film.

Couture es la primera película de ficción rodada en el interior de los talleres de Chanel y entrelaza los destinos de varias mujeres que buscan tomar el control de sus vidas en un mundo que, bajo su elegante superficie, mide y monetiza sus cuerpos.

También podrá verse en el FICX la última obra del cineasta colombiano Simón Mesa Soto, 'Un poeta'. El filme, que participará en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián y será además la candidata de su país para los Oscars de 2026, es una tragicomedia rodada en 16mm.

Su trama se centra en un poeta que en su momento fue una joven promesa y ahora se aferra a la obstinación de su arte, conformando un exorcismo personal del propio director sobre la precariedad y la ensoñación del artista.