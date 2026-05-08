Fiestas del Oviedo Antiguo 2026: Guía completa de conciertos, verbenas y la gran paella solidaria

Archivo - La Corrada del Obispo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El corazón histórico de la capital asturiana está de celebración. Este viernes arrancan oficialmente las Fiestas del Oviedo Antiguo 2026, una cita que llenará la Corrada del Obispo de música, tradición y gastronomía hasta el domingo. Con una agenda que combina verbenas nocturnas, una gran paella solidaria y el pregón del periodista Xuan Cándano, la Asociación Vecinal del Oviedo Redondo invita a locales y visitantes a recuperar la esencia del barrio en tres jornadas de convivencia y fiesta en la calle.

Las celebraciones comienzan oficialmente a las 21.00 horas, seguidas de la primera verbena a cargo de los grupos Ideas y Sensación. La jornada del sábado, 9 de mayo, cuenta con una agenda que comenzará a las 10.00 horas con el concurso de dibujo 'Oviedo Redondo'. Entre las actividades destacadas del día se encuentran una sesión vermú con la Bandina los Collaínos y una paella solidaria a favor de la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas (APACI), programada para las 15.00 horas. La tarde incluirá magia, música en directo con el grupo 45RPM y una segunda verbena con los grupos Aroma y Costa Norte.

El domingo, 10 de mayo, las fiestas concluirán con una serie de actos institucionales y sociales. El periodista y escritor Xuan Cándano será el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas a las 13.45 horas, precedido por un homenaje a Ildefonso Martínez en favor de la Sanidad Pública. La jornada final incluirá una recreación del 'Manifiesto del hambre' y una comida en la calle previa inscripción.

El cierre de los festejos tendrá lugar a las 18.00 horas del domingo con la última verbena, amenizada por el Grupo de Cano y Dj Green Eventos. La organización de este evento ha corrido a cargo de la Asociación Vecinal del Oviedo Redondo, con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo.