Fiestes Populares acusa al Ayuntamiento de Oviedo de intentar frenar un acto en apoyo a Palestina

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Fiestes Populares ha criticado este sábado intentos de "censura" por parte del Ayuntamiento de Oviedo durante un acto de apoyo al pueblo palestino celebrado en la noche del viernes en la plaza de la Catedral, en el marco de las fiestas de San Mateo.

Según ha informado la organización en un comunicado, durante la actividad se proyectaron banderas palestinas e imágenes en la fachada de la Catedral, acompañadas de canciones y banderas en el escenario. En ese momento, agentes de la Policía Local acudieron al lugar y detuvieron las proyecciones, identificando a cuatro personas del colectivo.

Fiestes Populares ha explicado que la actuación había sido previamente autorizada y acusa al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y al PP municipal, de "acoso" por su postura frente a las muestras de apoyo a Palestina.

"También en fiestas debemos recordar la terrible situación que están viviendo en Palestina y clamar más fuerte que nunca que cese el genocidio", han señalado desde el colectivo.

El grupo ha anunciado que este mismo sábado a las 02.00 horas repetirá sus acciones en la plaza de la Catedral, y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar.