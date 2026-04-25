Fiestes Populares San Mateo denuncia multas "ilegales" del Ayuntamiento de Oviedo por la bandera palestina - FIESTES POPULARES

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Fiestes Populares de San Mateo ha advertido este sábado de que las multas anunciadas por el Ayuntamiento de Oviedo a las cuatro casetas que se instalan en la plaza de la Catedral durante las fiestas son "ilegales".

En una nota de prensa, el colectivo ha criticado que el alcalde, Alfredo Canteli, intente "expulsar" al colectivo de San Mateo por "mostrar su apoyo al pueblo palestino" con la proyección de la bandera palestina sobre la torre de la Catedral. "Están cometiendo una tremenda ilegalidad a sabiendas y no van a conseguir su objetivo", han asegurado desde el colectivo.

A su juicio, esta sanción "es un ataque discrecional a los colectivos críticos con el modelo de fiestas de Canteli y el PP que, si no rectifican, tendrá consecuencias jurídicas graves para el Ayuntamiento y los responsables políticos que perpetran esta fechoría".

"Su único objetivo es que desaparezcan las voces críticas con su gestión y con el genocio que está perpetrando el gobierno israelí" han lamentado desde Fiestes Populares, colectivo que ha reprochado que el PP de Oviedo actúe como "auténticos dictadores" censurando las muestras de apoyo al pueblo palestino.

"Si recayera sobre su patrimonio las posibles indemnizaciones por este atropello jurídico, no se les ocurriría actuar así", han indicado, asegurando que si prosiguen estos "expedientes ilegales" pedirán en los juzgados que "respondan con su patrimonio personal" porque "los carbayones no tienen por qué pagar las ilegalidades de Canteli y sus secuaces".

NO INCUMPLEN EL REGLAMENTO

Los encargados de las cuatro casetas sociales que se instalan desde el cambio de modelo festivo de San Mateo en la plaza de la Catedral han asegurado que ninguna de las cuatro casetas sancionadas "incumple precepto ni reglamento alguno" y han asegurado que en el Ayuntamiento "solo actúan por venganza ante el apoyo a la causa Palestina mostrado el año pasado".

"Que tengan por seguro que Fiestes Populares estará un año más en San Mateo evidenciando el fracaso de su modelo festivo y denunciando el genocidio que el gobierno de Israel está perpetrando en Palestina", han zanjado, asegurando que estarán "más presentes y visibles que nunca".