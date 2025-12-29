Fijado para el miércoles el Pleno para aprobar las cuentas con duras críticas de la oposición

Archivo - El consejero Guillermo Peláez interviene en el Pleno. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Comisión de Hacienda ha dejado fijado para las nueve de la mañana de este martes la comisión donde se presentará el dictamen de la ponencia que se votará finalmente en el Pleno del miércoles 31. La Mesa se ha celebrado entre las críticas de los grupos de la derecha que han vuelto a cargar contra los apretados plazos con los que el Gobierno presenta los presupuestos.

Estaba previsto que las cuentas se aprobasen este lunes, pero la ausencia del diputado de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas en la comisión de hacienda del pasado viernes, comisión que debía aprobar el dictamen del presupuesto, impidió su aprobación y obligó a retrasar la tramitación de la ley.

La ausencia de Vegas motivó que la votación del dictamen de la ponencia quedase en empate hasta en tres ocasiones. Finalmente, en una cuarta y última votación, el dictamen quedó rechazado al contar con los votos en contra de PP, Vox y Foro, y ausentarse el Grupo Socialista e IU-Convocatoria por Asturias.

A primera hora de esta mañana se ha celebrado la Mesa de la Comisión de Hacienda. Al finalizar, la presidenta de la misma, la 'popular' Sandra Camino, ha vuelto a reprochar al Gobierno del PSOE y sus socios de IU-Convocatoria por Asturies todo lo ocurrido y les ha reprochado que "todo acto tiene su consecuencia".

"Las prisas nunca son buenas y dejar para última hora todo puede traer algún revés, como así ha sido el caso, pero que quede meridionamente claro que esta situación viene por lo que viene y es que desgraciadamente un diputado no estaba en su sitio cuando tenía que estar y nada más. Si todos hubiéramos estado en nuestro sitio, esto no hubiera pasado", dijo Camino.

Desde Vox, Gonzalo Centeno ha lamentado todo lo ocurrido y ha indicado que "no estamos ante un corriente sino ante una infracción muy grave". "Se han forzado tanto los plazos, cosa que es costumbre en este Parlamento, que ante cualquier infracción todo salta por los aires y nos vemos obligados a poner en evidencia tanto a los servicios jurídicos de la Cámara, como la propia Junta de Portavoces, para intentar aprobar de acuerdo con el reglamento de la Cámara, la Ley de Presupuestos", dijo Centeno.

El diputado de Vox ha indicado además que su grupo parlamentario "tiene muchas posibilidades de interponer recurso directo al Tribunal Constitucional".

Por su parte el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, forista ha señalado que el calendario impuesto es excesivamente apretado y "vulnera los derechos de los diputados, al dejar menos de un mes para analizar unas cuentas de unos 7.000 millones de euros".

A su juicio, este cronograma "no tiene ni pies ni cabeza" y ha tensionado al máximo el funcionamiento de la Junta General.

El socialista Ángel Morales ha insistido en que la cuestión fundamental es que "Asturias necesita un presupuesto y va a tener ese presupuesto de acuerdo con la mayoría democrática y siguiendo las indicaciones de los servicios jurídicos de la Cámara".

A juicio de los socialistas "todo lo demás es la cerrazón de unos grupos de la derecha que han intentado por todos los lados evitar que los asturianos tengan un presupuesto que es necesario y torpedear esta situación en base a disculpas de todo tipo".