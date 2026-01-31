El Filarmónica acoge este sábado la obra 'Postales rotas' de la compañía Zig Zag Danza

Archivo - Teatro Filarmónica - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Filarmónica acoge este sábado un retrato sobre la inmigración de finales del siglo XIX desde la perspectiva de las mujeres. Se trata de la obra 'Postales rotas' de la compañía Zig Zag Danza, dirigida por Ramón Oller e interpretada por Estrella García y Miguel Quiroga, y que cuenta con acompañamiento musical de piano, guitarra, viola, violín y voz.

La cita será a las 19.00 horas y el acceso es libre hasta completar aforo.

Entre 1.840 y 1.940 más de 300.000 jóvenes salieron de Asturias con destino a América en busca de una vida mejor. En 1880 el 21% de estos migrantes eran mujeres, en 1920 el porcentaje ascendía al 40%. Cada viaje individual, cada periplo personal contribuyó a un cambio global.

Partiendo de esa realidad 'Postales rotas' ofrece el retrato de un proceso histórico que ha sido siempre contado por hombres. Y lo hace desde la voz de una mujer.