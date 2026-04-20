El fin de semana en las carreteras asturianas se salda con tres heridos graves y 19 leves en 38 accidentes

Accidente - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de accidentes en las carreteras asturianas el último fin de semana, de viernes a domingo, ha sido de 38. Se han registrado tres heridos graves y 19 leves en los siniestros.

Según datos de la Guardia Civil consultados por Europa Press, en la jornada del viernes 17 de abril fueron 16 los accidentes, con un herido grave y tres leves.

Al día siguiente, sábado 18 de abril, se produjeron 12 accidentes con un resultado de dos heridos graves y 14 leves. Finalmente, este domingo día 19 de abril, se registraron diez accidentes en los que dos personas resultaron heridas leves.