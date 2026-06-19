Fin de semana de contrastes en Asturias: calor sofocante de hasta 36°C y amenaza de fuertes tormentas con granizo

Termómetro en Oviedo en un día caluroso - EUROPA PRESS

OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado un aumento considerable de las temperaturas en Asturias, con máximas que tocarán los 36°C el domingo, en unas jornadas que vendrán acompañadas de alertas por chubascos y tormentas locales con granizo. Mientras que el sábado funcionará como una jornada de transición con nubosidad matinal y tormentas por la tarde (más intensas en la mitad oriental), el domingo los termómetros registrarán un ascenso notable en el interior. Localidades como Cangas del Narcea liderarán el ranking del calor con 36°C, seguidas de Oviedo (33°C), Avilés (29°C) y Gijón (28°C).

Para la jornada del sábado, la AEMET ha detallado que se esperan intervalos de nubes bajas matinales acompañadas de brumas y nieblas dispersas en zonas bajas del interior y en el litoral, con nubes altas durante el resto del día. Asimismo, se han pronosticado chubascos y tormentas en el interior en la segunda parte del día, que pueden ir acompañadas de granizo, precipitaciones localmente fuertes y rachas fuertes de viento, con una mayor intensidad y persistencia en la mitad oriental.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, salvo algún ascenso ligero en las máximas del litoral, mientras que el viento soplará flojo del este en la costa -arreciando a moderado desde el final de la mañana- y flojo variable en el interior.

De cara al domingo, la AEMET ha señalado que el litoral asturiano permanecerá nuboso con nubes bajas, brumas y nieblas. En el interior, los cielos despertarán poco nubosos pero aumentarán a intervalos de nubes de evolución en las horas centrales, con lluvias débiles y chubascos ocasionales que serán más intensos y persistentes en la Cordillera occidental por la tarde.

Los termómetros registrarán un ascenso generalizado que llegará a ser notable en el caso de las máximas del interior, donde se podrían superar los 35 grados. El viento soplará flojo variable en el interior y del este en el litoral al principio, tendiendo a flojo variable por la tarde.

Por localidades, Oviedo registrará este sábado 17 grados de mínima y 27 de máxima, que pasarán a ser de 18 y 33 grados el domingo. En Gijón, los termómetros oscilarán entre los 18 de mínima y 25 de máxima el sábado, y los 19 y 28 grados el domingo. Por su parte, Avilés mantendrá una mínima de 17 grados el sábado con una máxima de 26, ascendiendo el domingo a los 18 de mínima y 29 de máxima.

Finalmente, Cangas del Narcea registrará las temperaturas más altas de la comunidad, con 17 grados de mínima y 30 de máxima el sábado, y hasta 18 de mínima y 36 grados de máxima durante la jornada dominical.