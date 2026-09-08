Finaliza la licitación para reparar 4.575 metros cuadrados de viales en los Bloques Sindicales de Lugones

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'. - AYUNTAMIENTO SIERO

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado la licitación de las obras de reparación del pavimento de los viales situados en el entorno de los Bloques Sindicales de Lugones, una actuación que cuenta con un presupuesto de 143.638 euros y un plazo de ejecución de diez semanas, según ha anunciado el alcalde, Ángel García 'Cepi'.

Los trabajos tienen como objetivo mejorar el estado de las calles Bloques Sindicales, Paulino Vicente, Martín Luther King, Gaspar García Laviana y El Cuetu, al sur de la calle Luis Braille. Estas vías presentan actualmente un estado de conservación deficiente, con grietas, envejecimiento superficial del firme, numerosos parcheos y una señalización horizontal deteriorada, inexistente o insuficiente en algunos tramos.

La actuación afectará a una superficie total de 4.575,59 metros cuadrados e incluirá la regularización del firme existente y la ejecución de una nueva capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente.

Previamente se realizarán trabajos de fresado en entronques y márgenes y se sanearán las zonas del pavimento que presenten un peor estado de conservación.

Las obras contemplan además la demolición de una mediana existente en la calle Martín Luther King, lo que permitirá ampliar la capacidad de aparcamiento en esta zona.

Asimismo, se procederá a poner a cota los pozos y sumideros, renovar la señalización horizontal y vertical y pintar los pasos de peatones y las franjas de aparcamiento.