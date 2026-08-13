Finaliza la rehabilitación de los muros de cierre de varias calles en Pola de Siero

Ángel García, A La Izquierda - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, han visitado este jueves el resultado de las obras de rehabilitación de los muros de cierre y divisorios situados en las calles Alcalde Parrondo, David Vázquez, Luis Navia Osorio y Torrevieja, en Pola de Siero.

La actuación, con un presupuesto de 34.898 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas, ha permitido recuperar el estado de conservación de estos cerramientos, que presentaban deterioros derivados del paso del tiempo y de su exposición continuada a la intemperie.

Los trabajos han consistido en la limpieza integral de los muros mediante agua a presión, la reparación de las zonas deterioradas de fábrica, la sustitución de los elementos metálicos que se encontraban en mal estado y el tratamiento final mediante pintura, tanto en los paramentos como en los tubos metálicos existentes.

En total, se ha actuado sobre aproximadamente 580 metros lineales de cerramiento, se han reparado 74 metros lineales de fábrica, se han sustituido 72,2 metros lineales de tubos metálicos y se han pintado alrededor de 800 metros cuadrados de superficie.