Finalizadas las obras de mejora del colector general en el barrio de La Isla

OVIEDO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, visitaron la finalización de las obras de mejora del colector general de Pola de Siero en el Barrio de la Isla. La actuación contó con un presupuesto de 411.983 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos tenían como finalidad corregir las deficiencias que provocan inundaciones en el barrio de La Isla en momentos de altas precipitaciones, en cortos periodos de tiempo y mejorar el funcionamiento hidráulico del colector general de Pola de Siero.

Para ello, se han llevado a cabo trabajos en dos fases: en la primera se instaló un colector de 60 metros de longitud paralelo al existente con el objeto de aumentar la capacidad hidráulica de este tramo; en la segunda se desvió el colector principal para poder ejecutar una estación de bombeo que evite que se inunden los garajes de los edificios afectados.

El alcalde de Siero recordó "el compromiso que había por parte del equipo de gobierno de mejorar el saneamiento en este punto de La Pola, para mejorar así la capacidad de evacuación de las aguas en momentos de precipitaciones altas, en poco espacio de tiempo. Cuando nos comprometemos con algo cumplimos".

Ha destacado que desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 82 proyectos diferentes dando servicio a 8.759 vecinos y 229 empresas. Así, 2025 se cierra con una inversión superior a los 4,7 millones de euros, sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.